Future ligne de tramway T10 : le Sytral fait un premier point d’étape du chantier

Un peu plus de trois mois après la première soudure, la future ligne de tramway T10 poursuit son avancée. Ce vendredi 24 janvier, le Sytral faisait un premier point d’étape des travaux à Saint-Fons.

La première soudure a été réalisée le 7 octobre dernier et un peu plus de trois mois après le début des travaux, la future ligne de tramway T10 poursuit son avancée. Pour rappel, cette dernière doit relier la gare de Vénissieux à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, en passant notamment par la commune de Saint-Fons, en 25 minutes. Et alors que cette future ligne de tramway doit être fonctionnelle au premier semestre de 2026, le Sytral et son président Bruno Bernard ont réalisé un premier point d’étape du chantier ce vendredi 24 janvier à Saint-Fons où se situera notamment un centre de remisage et de maintenance.

Bruno Bernard accompagné de Fanny Dubost (maire 7e) ou encore Christian Duchène (maire de Saint-Fons) sur le chantier du tramway T10 @CM

Bâtiment de maintenance et aire de grand lavage

Doté d’un budget de 295 millions d’euros, dont un soutien financier de l’État de 15,8 millions d’euros (par appel à projet), ce vaste chantier prévoit donc la création d’un centre de remisage et de maintenance de 26 000 m2 entre Saint-Fons et Lyon pour répondre aux besoins des matériels roulants. Sur place, le futur bâtiment prend forme et pourra accueillir à terme 30 rames de 43 mètres de long. Les travaux de terrassement ont débuté en juillet, précise le Sytral, suivis des travaux de génie civil en août et de la charpente en novembre dernier. Les travaux de la future voie ferrée ont, eux, été lancés début janvier.

Future station de lavage du tramway T10 à Saint-Fons @CM

À proximité immédiate, une aire de grand lavage est également en cours de construction, ainsi qu’un futur bâtiment station-service dans lequel des machines rempliront les sablières des trams (qui garantissent l’adhérence des roues). Des machines à laver les roues des tramways verront aussi le jour. Ces dernières utiliseront à 85 % des eaux recyclées et le reste seront des eaux de pluie. Les moyens de stockage des eaux déployés sur place s’élèvent à 1 000 m3 et tout sera géré directement sur le site.

"Des opérations de fou"

En amont du chantier, le Sytral a encore salué le résultat des aménagements réalisés au niveau du périphérique Laurent Bonnevay, dont l’ouvrage a été pré-construit au premier semestre 2024, puis mis en place en août dernier. "Ce sont vraiment des opérations de fou", a déclaré Bruno Bernard, avant d’ajouter, "si l’on peut faire ce type d’opérations, c’est avant tout grâce au modèle lyonnais" (la Métropole de Lyon étant propriétaire du boulevard périphérique depuis sa création en 2015 : ndlr). Un tunnel de 4,50 mètres de haut, de 13,50 mètres de large et de 4 100 tonnes passe désormais sous le boulevard périphérique afin que les tramways puissent passer.

Tunnel sous le périphérique Laurent Bonnevay pour le tramway T10 @CM

Des aménagements pour les piétons et des pistes cyclables ont également été, en partie, créés. Ils seront accompagnés par des espaces végétalisés tout autour du site. De nombreux arbres et arbustes, ainsi qu’une prairie fleurie verront le jour. Pour l’adjointe au maire de Saint-Fons, Lanouar Sghaier, cette future ligne de tramway T10 est un "grand moment." Et de conclure : "Enfin la commune de Saint-Fons est rattachée à la métropole lyonnaise." Le Sytral estime d’ores et déjà que 22 000 voyageurs quotidiens emprunteront la future ligne de tramway T10.

