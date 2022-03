Franck Morize succèdera à François Turcas à la tête de la CPME Rhône

Après 30 ans à la tête de la CPME Rhône, François Turcas tire sa révérence. Il sera succédé par Franck Morize.

Il avait pris ses distances mais revient sur le devant de la scène. En juillet prochain, Franck Morize va devenir le nouveau président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) du Rhône, révèle Lyon Décideurs. Il a été secrétaire général de l'organisation et bras droit de François Turcas, ancien président, depuis près de 25 ans.

Dans les colonnes de Lyon Capitale, François Turcas revenait sur les raisons et le contexte de son départ, prévu le 24 mars. Et Franck Morize aurait du le suivre. Repre­neur en 2019 d’une froma­ge­rie en Isère, Franck Morize avait quitté ses fonctions de secrétaire général à la CPME fin 2021. Après réflexion, les deux hommes ont préféré garder une stabilité à la tête de la confédération, et y placer Franck Morize. Le conseil d'administration doit voter cette décision le 22 mars. Et des candidatures vont être ouvertes pour le poste de secrétaire général.

