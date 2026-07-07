Fondée à Lyon, l'agence Profil, spécialisée dans l'accueil et l'expertise clients pour de grands événements est en charge de l'hospitalité à la Coupe du Monde de football 2026.

C'est l'histoire d'une petite entreprise fondée à Lyon, devenue géante internationale. Créée en 1991 par Delphine Demichel, l’agence Profil, spécialisée dans l’accueil et l’expérience clients pour de grands événements, a fait ses débuts au Grand Prix de tennis de Lyon. Rattachée au groupe GL Events depuis plus de vingt ans, elle s'est imposée au fil du temps comme une agence référence. Jeux Olympiques de Paris, de Milan, Roland Garros, festival de Cannes, les échéances se sont ensuite enchaînées, jusqu'à ce que l'agence décroche des contrats pour les quatre dernières Coupes du monde de football, dont celle en cours en Amérique du Nord.

Pour cette dernière Coupe du monde, l'agence Profil a répondu à un appel d'offre indépendamment du groupe GL Events à qui elle appartient. Une indépendance à laquelle Delphine Demichel tient particulièrement. "Quand nous avons intégré GL Events, Profil était déjà un peu connu et j'ai trouvé que ça avait plus de sens de garder notre nom pour garder notre personnalité", explique sa fondatrice. Elle précise : "Aujourd'hui, soit le groupe nous embarque dans ses projets, soit il y a une opportunité pour Profil et nous y allons tout seul."

Neuf stades pilotés par Profil

Dans cette Coupe du monde, Profile pilote les opérations sur neuf stades, dont celui de Los Angeles, New-York, ou encore Guadelajara au Mexique. Un défi de taille au vu de la distance séparant ces sites. "Nous essayons de délivrer le même niveau de service et d'accueil dans un pays où les stades sont à des milliers de km", explique Delphine Demichel. Elle poursuit : "L'objectif est d'avoir la même qualité de service, le même discours, la même uniformité de personnels et le même accueil dans tous ces stades." A noter que vingt personnes employées par Profil sont déployées dans chaque ville accueillant un match.

Plus concrètement, l'agence s'occupe de l'ingénierie de l'événement, de la conception de l'accueil, à la manière de gérer les équipes. Elle se situe entre l'agence d'événementiel et l'agence de staff pure. "Nous faisons les visites de stade avec les clients, nous les aidons à concevoir l'accueil, à dimensionner les équipes, dans le contenu des formations", détaille la directrice, indiquant que l'on attend de son agence "d'anticiper tous les problèmes éventuels de flux, de sécurité, de déplacement. Comment on achemine les équipes ? Comment on les nourrit ?"

"Nous avons l'expérience, l'expertise et le groupe GL Events qui nous portent"

Et si l'agence lyonnaise a été sélectionnée, c'est grâce à l'efficacité de son travail, prouvé lors de nombreux grands événements tels que les Jeux Olympiques de Paris ou de Milan-Cortina. "Nous avons l'expérience, l'expertise et le groupe GL Events qui nous portent", souligne également Delphine Demichel. Elle poursuit : "Sur ces grands événements internationaux où les organisateurs n'ont pas le droit à l'erreur ils ne souhaitent pas prendre de risques inutiles, ils veulent travailler avec des professionnels qui ont l'habitude, et travailler avec nous évite un certain nombre d'incertitudes."

Et Profil ne compte pas en rester là. Sélectionnée aux côtés de GL Events pour assurer les "Asian Games" qui se dérouleront au Japon en septembre, l'agence espère bien décrocher sa place aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, voire à domicile, dans les Alpes, en 2030.

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