La Coupe du monde de foot 2022 / Qatar (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Une fan zone ouvre ce jeudi sur le parking du parc Manillier d'Oullins-Pierre-Bénite, à l'occasion du match opposant l'Equipe de France au Maroc.

Après Oullins-Pierre-Bénite bascule en mode Coupe du monde. En partenariat avec l'agence Coïncidence, la mairie met à disposition des supporters un espace comprenant des écrans géants, un brasero, une buvette, ainsi qu'un DJ set.

Deux lieux différents sont prévus pour accueillir cette fan-zone. Le parking du parc Manillier pour le match France-Maroc de ce jeudi (à 22 heures) et pour l'une des deux demi-finales qui se déroulera le mardi 14 ou le mercredi 15 juillet.

Enfin, la finale sera bien retransmise, cette fois au parc Chabrières, le dimanche 19 juillet à partir de 17 h 30. Pour rappel, l'entrée est gratuite et ouverte à tous.

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