Actualité
La Coupe du monde de foot 2022 / Qatar (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Coupe du monde : Une fan-zone ouverte ce jeudi à Oullins-Pierre-Bénite pour le match France-Maroc

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • Une fan zone ouvre ce jeudi sur le parking du parc Manillier d'Oullins-Pierre-Bénite, à l'occasion du match opposant l'Equipe de France au Maroc.

    Après Vénissieux, Corbas ou encore Saint-Fons, Oullins-Pierre-Bénite bascule en mode Coupe du monde. En partenariat avec l'agence Coïncidence, la mairie met à disposition des supporters un espace comprenant des écrans géants, un brasero, une buvette, ainsi qu'un DJ set.

    Deux lieux différents sont prévus pour accueillir cette fan-zone. Le parking du parc Manillier pour le match France-Maroc de ce jeudi (à 22 heures) et pour l'une des deux demi-finales qui se déroulera le mardi 14 ou le mercredi 15 juillet.

    Enfin, la finale sera bien retransmise, cette fois au parc Chabrières, le dimanche 19 juillet à partir de 17 h 30. Pour rappel, l'entrée est gratuite et ouverte à tous.

    Lire aussi : Coupe du monde 2026 : pourquoi votre match va être (encore plus) coupé par la pub

    à lire également
    Lycée baccalauréat
    "On va célébrer ça avec les copains" : à Lyon, le soulagement des élèves de terminale après les résultats du baccalauréat

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Coupe du monde : Une fan-zone ouverte ce jeudi à Oullins-Pierre-Bénite pour le match France-Maroc 18:18
    Lycée baccalauréat
    "On va célébrer ça avec les copains" : à Lyon, le soulagement des élèves de terminale après les résultats du baccalauréat 18:00
    Métropole de Lyon : Claire Pouzin nommée présidente de la Foncière solidaire du Grand Lyon 17:44
    Un important incendie de végétation en cours au nord de Lyon 17:30
    Robinet.
    Canicule : Eau du Grand Lyon appelle les usagers à être attentifs à leur consommation 17:05
    d'heure en heure
    Pape Léon XIV. @AFP
    Visite du Pape Léon XIV en France : GL Events aux commandes de l'organisation 16:37
    ©GPA-Jean-Marie_Hosatte-demontage-batteries électriques
    Le groupe GPA mise sur le réemploi des batteries électriques 16:20
    Le Groupe Cheval s'installe à Saint-Marcellin sur une anicenne friche industrielle. (Crédit : DR)
    Le Groupe Cheval installe un troisième site en Isère 16:19
    Escapades : Un été magique aux portes de l’Ardèche 16:16
    Après le décès d'un voyageur dans un tramway à Lyon, la CGT réclame un plan spécial canicule 16:16
    Lyon : le Chalet du Parc de la Tête d’Or poursuit sa mue, sa réouverture prévue en septembre  15:40
    Incendie à Die dans la Drôme : quels gestes adopter ? 15:10
    Auvergne-Rhône-Alpes : Le taux de chômage au plus haut depuis cinq ans 15:03
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut