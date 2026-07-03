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Le concours « Je filme le métier qui me plaît », au Grand Rex à Paris. ©Euros-France Médias

Deux prix pour la Saône-et-Loire au concours "Je filme le métier qui me plaît"

  • par Laura Pierrez

    • Le département de Saône-et-Loire vient de remporter deux prix dans le cadre du concours de court métrage, "Je filme le métier qui me plaît".

    Le concours "Je filme le métier qui me plait" organisé par la région Bourgogne-Franche-Comte, permet à des étudiants, lycéens, collégiens et grandes écoles de réaliser des courts métrages de trois minutes. Cette année le département de Saône-et-Loire a été récompensé par deux prix nationaux, le 27 mai au Grand Rex à Paris.

    L’objectif de ce concours est de permettre aux jeunes de découvrir de nombreux nouveaux métiers. Cette démarche a pour but de faire naître des vocations et est une manière de lutter contre le décrochage scolaire. Depuis sa création il y a 19 ans, plus de 12 000 vidéos ont été créées, 827 000 élèves et 101 000 enseignants on été impliqués.  

    La Saône-et-Loire s’est démarqué avec le film "Techniciens CND : contrôler l’invisible, pour garantir la sureté nucléaire", réalisé par l’IUT de Chalon-sur-Saône, qui a remporté un trophée d’argent. Également, le film "À la maintenance, rien d’impossible !", du lycée Bonaparte pôle général, technologique et professionnel à Autun a été récompensé d’un trophée de bronze. Les deux films de Saône-et-Loire font partie des neuf films régionaux qui ont été récompensés au niveau national. 

    La remise des prix régionaux elle, s’est déroulé à Dole au cinéma Majestic, en présence de la fondatrice du concours national et responsable de l’association Euro-France, Anne Fournier, et de Willy Bourgeois, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté aux lycées et à l’alimentation, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation, qui a présidé la cérémonie. Dans cette catégorie, 28 films étaient en compétition. 

    Pour ceux qui souhaitent participer au concours l’an prochain la date de clôture d'envoi des candidatures est indiqué au 20 janvier 2027, la date limite d'envoi des vidéos au 18 mars 2027 et la cérémonie officielle se déroulera le 25 mai 2027. 

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