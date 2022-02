Football : un mois charnière pour Peter Bosz et Lyon

En difficulté économique, l’OL peine également au niveau sportif depuis le début de la saison. Ce mois de février sera capital pour l’avenir de l’entraîneur Peter Bosz et du club de football lyonnais.

L’Olympique lyonnais est dans le dur. Économiquement, le club a perdu plus de 100 millions d’euros lors de son dernier exercice suite aux conséquences de la crise sanitaire et pâtit aussi des jauges limitées pour les affiches OL-PSG et OL-ASSE. Sportivement également avec une équipe qui a perdu trop de points, une trentaine, lors de la première partie de saison. Et pour ne rien arranger aux affaires lyonnaises, le départ précipité du directeur sportif Juninho, épuisé par des luttes intestines, et les incidents dans les tribunes (OL-OM, Paris FC-OL) ont mis à mal “l’institution” OL. Pour revenir au sportif, Jean-Michel Aulas a laissé un mois à son coach Peter Bosz afin de remettre l’équipe rhodanienne dans le droit chemin.