Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

C’est un dimanche 29 mars qui s’annonce agité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a placé six départements en vigilance météo.

Le vent glacial, venu tout droit du Nord, va continuer d’impacter la région en ce dernier week-end du mois de mars. De fortes rafales sont attendues, provoquant le placement de trois départements en vigilance jaune vent violent : l’Ardèche, la Haute-Savoie et la Drôme.

Trois départements sont également concernés par une vigilance neige-verglas : le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

Les vigilances devraient être levées aux alentours de 18h. Soyez donc très prudents.