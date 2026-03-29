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Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
Six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance. @Photo Mark Konig / Unsplash)

Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par Corentin Lucas

    • C’est un dimanche 29 mars qui s’annonce agité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a placé six départements en vigilance météo.

    Le vent glacial, venu tout droit du Nord, va continuer d’impacter la région en ce dernier week-end du mois de mars. De fortes rafales sont attendues, provoquant le placement de trois départements en vigilance jaune vent violent : l’Ardèche, la Haute-Savoie et la Drôme. 

    Trois départements sont également concernés par une vigilance neige-verglas : le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

    Les vigilances devraient être levées aux alentours de 18h. Soyez donc très prudents.

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