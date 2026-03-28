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Plus d’une tonne de produits redistribuée aux plus démunis.
Plus d’une tonne de produits redistribuée aux plus démunis. © Foire de Lyon

Foire de Lyon : plus d’une tonne de produits redistribuée aux plus démunis

  • par Corentin Lucas

    • La solidarité agricole s’invite à la Foire de Lyon.

    Ce dimanche 29 mars, plus d’une tonne de fruits et légumes sera redistribuée à des associations d’aide alimentaire, à la veille de la clôture de l’édition 2026 de la Foire de Lyon. 

    Portée par SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires), en partenariat avec la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et la Chambre d’agriculture du Rhône, l’opération vise à valoriser les produits exposés sur l’espace "Au cœur de nos fermes" en les donnant plutôt qu’en les jetant.

    Lire aussi : "La Foire de Lyon répond aux problématiques de pouvoir d'achat" assure Aurélie Prost

    Une mobilisation du monde agricole

    Grâce à l’engagement de neuf donateurs du département, les produits frais seront offerts à la Banque Alimentaire et aux Restaurants du Cœur du Rhône. Une initiative qui illustre la volonté des acteurs agricoles de soutenir les publics les plus fragiles.

    Depuis sa création en 2022, SOLAAL Auvergne-Rhône-Alpes a permis de redistribuer 2 667 tonnes de denrées alimentaires, dont une large majorité de produits frais, "soit l’équivalent de 5,3 millions de repas distribués", estime l’association dans un communiqué.

    Le rendez-vous est donné ce dimanche à 18 heures, à Eurexpo, pour assister à cette opération solidaire.

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