Fin du diesel à Lyon : comment se déplacer dans la ZFE ? Nouvel échange avec les habitants ce mardi

À partir de 2026, les véhicules diesel ne devraient plus avoir le droit de circuler dans la Métropole de Lyon, dans le cadre de l’extension de la Zone à faibles émissions (ZFE). Une grande concertation de 5 mois a donc été lancée au mois de septembre, un deuxième atelier de concertation se déroule ce mardi avec les habitants.

Au mois de mars 2021, la Métropole de Lyon a voté la mise en place d'une Zone à faibles émissions (ZFE) plus stricte à partir de 2022 pour les véhicules particuliers Crit'Air 5 et non-classés. Une large concertation est engagée, depuis le 3 septembre et jusqu'en février, pour déterminer le calendrier de la sortie du diesel et des véhicules Crit'Air 4, 3 et 2 d'ici 2026.

Ce mardi soir, les services de la Métropole tiendront une réunion publique après un atelier de concertation lundi soir pour rassurer les acteurs économiques. L’atelier de ce mardi, qui débutera à 18h30, a pour but d’échanger avec les habitants sur le thème : "ZFE : et demain, comment je me déplace ?".

De nombreuses questions restent en suspens

La collectivité entend donc avancer sur les solutions alternatives pour pallier la fin du diesel et la réduction des véhicules en ville, plusieurs cas pourront ainsi être étudiés lors des ateliers de ce soir, comme par exemple :

Faut-il encore développer les transports en commun ?

Faciliter l’utilisation de véhicules partagés ?

Sécuriser les pistes cyclables ?

Agrandir les trottoirs ?

Accroître le télétravail ?

Cinq mois de concertation autour d’un sujet clivant

De manière plus générale, la concertation lancée le 3 septembre, dans laquelle s’inscrit cette réunion, devra également permettre de déterminer le périmètre de cette ZFE qui ne comprend actuellement que les villes de Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, ainsi qu’une partie de Bron et de Vénissieux. Pour l’heure, 2 660 personnes y participent, si vous souhaitez rejoindre la concertation cela se passe par ici.

Les quatre axes majeurs qui seront abordés lors de cette concertation de 5 mois sont les suivants :

la sortie du diesel, quand ?

le périmètre de la ZFE va-t-il être agrandi ?

quelles mesures d'accompagnement ?

quelles mesures de dérogation ?

À terme, si l’objectif affiché par la collectivité territoriale est respecté, dans 5 ans, seulement 25 % des véhicules qui circulent actuellement dans la Métropole de Lyon pourront rouler en 2026. Néanmoins, depuis son annonce le projet métropolitain est loin de faire consensus, il suscite même de vifs échanges au sein de la Métropole.

D’ici la fin de la concertation, trois autres réunions ouvertes aux habitants sont programmées jusqu’au 5 février : le 24 novembre, le 15 décembre et 1er février afin d’en apprendre plus sur la ZFE et de pouvoir s’exprimer sur le sujet.

Pour participer à l’atelier de ce mardi soir, il faut s’inscrire ici.

