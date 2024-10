Fin brutale de la Fête du livre à Bron : la gauche regrette "le manque de soutien de la Ville"

Les groupes de gauche de la Ville de Bron déplorent le "manque de soutien de la Ville" à la Fête du livre de Bron après l'annonce de la fin de cet évènement.

Le 9 octobre, dans un mail envoyé aux journalistes, le directeur de la Fête du livre de Bron, Yann Nicol annonçait la mettre fin à l'évènement annuel, le plus important en matière de littérature dans la région. Il expliquait auprès de Lyon Capitale que cette décision avait été causée par "une difficulté latente, de plus en plus présente, de plus en plus pressante".

"Quelles sont les priorités de la majorité ?"

Et d'ajouter : "De surcroît, il y a une surenchère de demandes de la part des collectivités publiques. Faire ici un prix, ici une médiation culturelle, ici un projet régional, ici un projet métropolitain… Alors que les ressources humaines n’augmentent pas, que l’on ne peut pas recruter… On en arrive au constat que l’on ne peut plus tenir l’événement tel qu’on a envie de le faire."

Dans un communiqué diffusé mardi 15 octobre, les groupes Socialistes, Écolologistes et Communistes de Bron "s'étonnent de la soudaineté de la décision" et indiquent : "Nous regrettons le manque de soutien de la Ville, pour un évènement qui la faisait rayonner nationalement depuis 39 ans." Les élus poursuivent : "Des interrogations existent en effet sur le suivi des associations brondillantes en difficulté. Quelles sont les priorités de la majorité ?"

"La Fête du Livre de Bron se distinguait des simples séances de dédicaces, elle

promouvait les libraires indépendants, elle sensibilisait les plus jeunes et les

adolescents à la lecture, elle permettait aux écrivains de rencontrer leur public

lors de conférences thématiques… Une fête du livre qui ferme, c’est aussi un

espace de liberté d’expression qui meurt", écrivent-ils, avant de remercier "très chaleureusement toute l'équipe qui a oeuvré pour faire de ce festival littéraire une réussite".

Pour rappel, le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud a exprimé son "regret". "Cette décision unilatérale, que nous accueillons avec regret mais que nous respectons, marque la fin d'une histoire collective riche de 39 éditions, rendue possible grâce au soutien inconditionnel de la ville de Bron mais surtout à l'engagement et à la passion de toutes celles et tout ceux qui y ont contribués".

