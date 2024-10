Un "spot senior" pour bien vieillir dans le 5e arrondissement de Lyon

Ce mardi 15 octobre a eu lieu l'inauguration d'un nouveau lieu d'accueil et de rencontres, dédié aux personnes âgés, à la MJC Ménival, dans le 5ème arrondissement de Lyon.

Ce mardi 15 octobre, le maire de Lyon Grégory Doucet était dans le 5ème arrondissement, afin d'inaugurer le cinquième spot senior, des sept comptés au sein de la ville.

Ces lieux d'accueil et de rencontres s'inscrivent dans un projet d'accompagnement et de valorisation des seniors de l'arrondissement, dont l'âge moyen est le plus élevé de la ville. Des chiffres qui sont bien loin d'être une contrainte et qui invitent à innover, selon la maire Nadine Georgel : "Ce spot lance une nouvelle étape dans l'accompagnement et la valorisation de nos aînés. Ils sont nombreux, c'est important de leur laisser la parole et de contribuer à leur bien-être"

Un spot sénior qui se déploiera autour de la MJC Ménival, dont la présidente Gilda Hobert est fière. "Pour nous il est important de créer des liens, il faut que les moments passés ensembles, soient un réconfort, une joie", a-t-elle partagée. Si le choix d'une MJC pour l'accueil de sénior peut paraître amusant, c'est unanimement que la ville de Lyon et la mairie du 5ème arrondissement ont choisi ce lieu de rencontres et d'échanges.

Inauguration des spots séniors, à la MJC Ménival ©LC

Lutter contre l'isolement dans un climat de convivialité et d'échanges

L'objectif premier de ces spots séniors est de créer du lien et de lutter contre l'isolement social. Pour cela les points d'accueils fonctionneront sur deux demi-journées, l'une d'animation, et l'autre de convivialité.

Parmi les ateliers proposés, des activités culturelles et sociales, mais également préventives et de santé. D'après Alexandre Chevalier, adjoint au maire, délégué aux liens intergénérationnels et à la qualité de vie des aînés, "ces spots devraient permettre de répondre à toutes les problématiques rencontrées par nos aînés". La MJC du 5ème arrondissement devrait donc servir de point d'accès à l'information, pour les seniors, mais également d'aide à l'utilisation de certains services numériques.

Rencontrer de nouvelles personnes, une motivation pour certains retraités, comme pour cette habituée de la MJC, qui témoigne : "Je viens déjà à la MJC pour les cours de tai-chi une fois par semaine, je vais tester les spots seniors pour rencontrer de nouvelles personnes, mais également pour découvrir de nouvelles choses et de nouvelles activités".

Faire de Lyon une ville où il fait bon vieillir

Avec 100 000 lyonnais de plus de 60 ans, soit un cinquième de la population, ce nouveau dispositif s'inscrit dans une politique publique visant à garantir le bien vieillir au quotidien. Ces spots seniors devraient, à terme, se déployer dans tous les arrondissements de la ville, afin de garantir un accompagnement à tous les seniors lyonnais.

