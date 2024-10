Clap de fin de la Fête du livre de Bron : le maire réagit

Jérémie Bréaud respecte "la décision unilatérale" de l'association Lire à Bron de mettre un terme au plus important événement d'Auvergne-Rhône-Alpes en terme de manifestation littéraire.

Le maire de Bron, Jérémie Bréaud, a envoyé une réaction à Lyon Capitale, suite à l'annonce brutale, de la dissolution de l'association Lire à Bron et la fin de la Fête du livre de Bron, qu'elle organisait depuis trente-neuf ans, annoncé plus tôt dans la journée.

Cet après-midi, l'association Lire à Bron annonçait en effet sa dissolution, et l'arrêt de la Fête du livre de Bron, dont elle était maintenant organisatrice depuis 39 ans, sans conteste le plus important événement d'Auvergne-Rhône-Alpes en terme de manifestation littéraire.

A lire aussi : Fête du Livre de Bron : clap de fin brutal !

Suite à cette annonce, sans avoir d’autres informations sur les raisons de cette fin soudaine et brutale du festival, normalement programmé en mars prochain, le maire de la ville Jérémie Bréaud a exprimé son "regret". "Cette décision unilatérale, que nous accueillons avec regret mais que nous respectons, marque la fin d'une histoire collective riche de 39 éditions, rendue possible grâce au soutien inconditionnel de la ville de Bron mais surtout à l'engagement et à la passion de toutes celles et tout ceux qui y ont contribués".

Pour autant, le maire de Bron assure que "le livre, la lecture et plus largement la Culture, continueront à trouver leur place à Bron, portés par la même passion et la même envie de partager les histoires et les idées qui nous rassemblent".