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Mairie de Feyzin. Google Maps

Feyzin : la Chambre régionale des comptes s'inquiète de marges de manoeuvre budgétaires "limitées" face aux investissements à venir  

  • par Clémence Margall

    • Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes alerte sur l’augmentation des charges depuis 2024, qui progressent plus vite que les produits, et sur des investissements ayant reposé en partie sur des emprunts.

    Après plusieurs années de bonne gestion financière, la ville de Feyzin pourrait connaître des turbulences. La Chambre régionale des comptes (CRC) a rendu public, ce mardi 9 juin, son rapport sur la commune du sud lyonnais et s’inquiète des lourds investissements à venir.

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    Une situation financière "saine" jusqu’en 2024

    Disposant d’un budget de fonctionnement de l’ordre de 22 millions d’euros, la ville de Feyzin a ainsi su garder une situation financière "saine" jusqu’en 2023, "la commune ayant réussi à financer ses investissements (18 millions d’euros entre 2019 et 2024) en grande partie grâce à sa capacité d’autofinancement", souligne le rapport de la CRC, qui salue notamment la baisse de l’encours de dette, passant de 19 millions d’euros en 2019 à 14 millions en 2024.

    Pourtant, la CRC note que depuis 2024, les charges "progressent plus vite" que les produits, tandis que le financement des principaux investissements a reposé, en 2023 et 2024, "en partie sur l’emprunt et les produits de cession immobilière", s’inquiète-t-elle. Une inflexion qui pourrait s’aggraver dans les prochaines années en raison de la "progression" des charges de fonctionnement, estimées à 750 000 euros par an, après la construction d’une école et d’une crèche, et "alors que la commune doit faire face à une augmentation prévisible de ses investissements dans les prochaines années."

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    Des marges de manœuvre budgétaires "limitées"

    La rénovation énergétique des bâtiments scolaires (plus de 6 millions d’euros) et le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) qui impose la fermeture définitive et le déplacement du stade Jean Bouin et de la piscine en 2031 (entre 25 et 30 millions d’euros) représentent également "deux fois le montant des travaux réalisés sur le mandat 2020-2026)", assure encore la CRC, s'inquiétant des marges de manœuvre budgétaires "limitées" de la commune.

    Autre fait notable, la chambre observe des "incohérences" et des "approximations" dans le recensement et le suivi des effectifs, "altérant les informations délivrées au Conseil municipal, qui appellent des actions pour fiabiliser ces données", indique-t-elle toujours. Qualifiant enfin le recours aux agents contractuels, toutes catégories d’emploi confondues, comme "accru", la CRC appelle donc à la ville de Feyzin à "analyser les raisons justifiant le recours à ces procédures dérogatoires au détriment du recrutement de fonctionnaires, afin de mieux asseoir sa stratégie de recrutement."

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