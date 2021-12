Fête des Lumières à Lyon : la vente dans la rue interdite, des bars et restaurants verbalisés

Pendant toute la Fête des Lumières, la vente et la consommation de boissons et de denrées alimentaires sur la voie publique est interdite sur un périmètre comprenant une bonne partie de la Presqu'île de Lyon. Des bars et des restaurants ont été sanctionnés, mercredi, lors du 1er jour de la Fête.

Fini le vin chaud. Du 8 au 12 décembre, un périmètre sanitaire encadre des festivités de la Fêtes des Lumières à Lyon. La vente et la consommation de produits alimentaires et de boissons de tout type, par des commerces ambulants, est interdite sur la voie publique de 18 heures à 2 heures du matin, pendant toute la période de la Fête des Lumières. A l'intérieur donc d'un périmètre établi, au cœur de la Presqu'île et du Vieux-Lyon, où les animations sont les plus nombreuses et où la concentration de personnes est la plus importante.

"La première soirée de la Fête des Lumières s’est déroulée dans de bonnes conditions de sécurité, sans qu’aucun incident majeur se soit relevé", explique ce jeudi matin la Préfecture du Rhône.

Deux restaurants de la Presqu'île ont fait l'objet de fermetures administratives immédiates

"Des points d’attention demeurent notamment sur : le port du masque, il est impératif que cette règle élémentaire soit suivie de tous : l’interdiction de la vente ambulante, au sein du périmètre sanitaire, quelques vendeurs ambulants ont été recensés en début de soirée, et invités à se déplacer hors du périmètre sanitaire", explique encore la Préfecture.

Par ailleurs, plusieurs bars, restaurants et autres commerces, n’ont pas respecté l'interdiction de la vente de nourriture ou de boissons sur la voie publique. "Les forces de l‘ordre, au regard des consignes de fermeté édictées par le préfet, ont ainsi procédé à 9 verbalisations et 3 mises en demeure de fermeture administrative. Par ailleurs, 2 restaurants de la Presqu’île ont fait l’objet de fermetures administratives immédiate pour non-respect de la réglementation sanitaire", poursuit la Préfecture.

La Préfecture prévoit un engagement plus important, dès ce jeudi soir, de patrouilles de police dynamiques dans le périmètre sanitaire.

