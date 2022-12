Fête des Lumières : "une double-fête" avec la Coupe du monde de football

Alors que la Fête des lumières bat son plein dans Lyon, les différents bars de la capitale des Gaules vont devoir anticiper cette "double-fête" dans la ville avec les quarts de finale de la Coupe du monde.

Un grand nombre de visiteurs ont déjà envahi les rues de Lyon pour la Fête des lumières. Débuté le jeudi 8 décembre, l'évènement accompagné du froid de l'automne se déroule sur quatre jours pour se terminer le dimanche 11 décembre à 22h.

Dans le même temps, à plus de 6 000 km de la France, la Coupe du monde de football au Qatar se poursuit sous de fortes chaleurs. L'équipe de France, toujours en lice, va affronter samedi 10 décembre à 20h l'Angleterre en quart de finale. Le huitième de finale contre la Pologne (3-1), suivi par environ 14,3 millions de téléspectateurs, a aussi été fortement regardé dans les bars de la ville de Lyon. Le prochain match constitue avec la Fête des Lumières "une double-fête dans la ville" comme le souligne la brasserie, le République dans le 2e.

Le choix entre le match et la Fête des lumières

Même si le République a fait spécialement une carte pour la Fête des lumières, la brasserie sera pour cette soirée "en mode Coupe du monde" et a fait un système de réservation pour la soirée du samedi soir entre 19h45 et 22h". Mais, inutile d'appeler, l'établissement affiche déjà complet et plus aucune réservation ne pourra être prise pour le créneau du match. " On ne voulait pas mettre nos habitués et supporters de foot dehors", appuie le République et "le nombre de places assises à l'intérieur n'augmentera pas".

De son côté, le Dam's (1e), un Pub hollandais sera aussi de la partie. Bien conscient de l'importance de la Fête des Lumières sur la vie lyonnaise, l'établissement mettra pourtant lui aussi "une plus grosse importante sur la compétition". Contrairement à la majeure partie des bars de la ville, décorés à l'effigie des Bleus, le Dam's sera de couleur orange. Le bar hollandais supportera l'équipe des Pays-Bas, vendredi 10 décembre à 20 heures, face à l'Argentine. Contrairement à son homologue du République, "aucune réservation ne sera possible pour ce quart de finale".

D'autre ont fait le choix depuis un petit moment

Dans le 8e arrondissement de Lyon, le Red House, bar très populaire auprès des fans de foot, a décidé de boycotter la Coupe du monde 2022. Les visiteurs venus pour le week-end pourront donc se diriger vers ce bar "sans regarder de match de la Coupe du monde". Avec ce choix, le bar "n'a pas eu de grosses retombées sur le chiffre de cette fin d'année" et même si la France est en finale de la Coupe du monde "on ne diffusera pas".

Lire aussi :Lyon rejoint le front des villes qui boycottent le Mondial 2022 au Qatar