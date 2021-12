Salaires trop bas, embauches, parking réduit, plusieurs syndicats de l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon, appellent à un mouvement de grève illimité ce jeudi 9 décembre.

Les syndicats Sud et Force Ouvrière de l'hôpital Edouard Herriot - membre des Hospices Civiles de Lyon - appellent à un rassemblement ce jeudi 9 décembre à 14h30. Ils pointent notamment "les sous-effectifs récurrents, des salaires trop bas et des conditions de travail dégradées amplifié depuis la pandémie".

Les deux syndicats pointent également le projet de restriction au parking de l'hôpital. Cette nouvelle politique de stationnement prévoit que les agents habitants Caluire, Vaulx-en-Velin, Saint-Priest et Oullins voient leur accès au parking réduit à 5 passages par mois, du lundi au vendredi, à partir du 3 janvier 2022. "Avec des horaires décalés et des horaires de transports en commun diminuées voir moins de transport, ce sont une fois de plus les agents qui vont trinquer !" fustigent les syndicats sur Facebook. De plus, selon Sud et Force Ouvrière, ils s'exposent "davantage [...] aux risques d'agressions encourus". Pour répondre à leurs attentes, la Direction de HEH propose à ses salariés de garer leur voiture dans un parc relais mis à disposition. Cependant, "tout cela pour un coût plus important pour les collègues qui mettront de toute façon plus de temps en trajet" dénoncent-ils.

"Un cocktail explosif" dénonce les syndicats

Plus loin, dans leur publication Facebook, les contestataires accusent le gouvernement Macron d'être "responsable de la fuite des personnels" de santé. Selon eux, 1000 agents ont quitté les HCL depuis le début de la pandémie, alors qu'ils demandent au même moment une revalorisation salariale et un renfort des équipes.

Réelle "incompréhension face à ce nouveau coup contre les « héros d’hier » !" conclu les syndicats de l'hôpital Edouard Herriot.

Cet appel à la grève illimitée démarre ce jeudi 9 décembre à 14h30 devant l'hôpital Edouard Herriot.

Lire aussi : Des soignants de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon débutent une grève illimitée contre le projet de loi sanitaire