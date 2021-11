Fête des Lumières à Lyon, tout ce qu’il ne faudra pas manquer en 2021

Elle était attendue avec impatience, ce lundi 8 novembre, à un mois de l’évènement, la Ville de Lyon a dévoilé le programme de la fête des Lumières 2021, qui permettra à Lyon de renouer avec l’un de ses évènements emblématiques après une édition 2020 minimaliste en raison de la crise sanitaire. Au total, 31 oeuvres réparties sur 27 sites seront visibles du 8 au 11 décembre.

Réduite à peau de chagrin en 2020, en raison de la crise sanitaire, la Fête des Lumières illuminera de nouveau Lyon dans tout juste un mois. Du 8 au 11 décembre, 27 sites emblématiques de Lyon vont se parer de lumière, afin de permettre aux Lyonnais de déambuler au milieu d’installations lumineuses sur la Presqu’île, mais aussi au parc de la Tête d’Or, au parc Blandan ou encore dans le Vieux-Lyon. La Ville de Lyon a dévoilé ce lundi matin la programmation de cette édition 2021 et, pour la première fois, le plus grand espace vert de la ville accueillera trois oeuvres, dont Ricochet, un projet ambitieux avec en son centre le lac du parc.

Pour le retour de la Fête des Lumières, le maire de Lyon @Gregorydoucet annonce « une fête grandiose et intimiste ». On vous dévoile les détails, le programme, les nouveautés de cette édition 2021 sur @lyoncap. #FDL2021 pic.twitter.com/hXvWyQHkJQ — Hadrien Jame (@hadrienjames) November 8, 2021

31 créations artistiques

Alors que 31 créations artistiques sont programmées cette année, les différentes places de la Presqu’île seront une nouvelle fois au coeur de la fête des Lumières, qui se veut cette année "grandiose et intimiste", pour reprendre les mots du maire de Lyon Grégory Doucet.

Une vague géante, de 20 mètres de haut et 80 mètres de long, composée de voiles lumineuses déferlera ainsi sur la place Bellecour, quand, place des Terreaux, les enfants et les familles pourront se laisser transporter par un conte intimiste, mis en lumière par des artistes mexicains sur les façades de l'hôtel de ville et du Musée des Beaux-Arts. Un symbole fort, alors que cette année la municipalité écologiste promet une "fête à hauteur d'enfant", en écho à la "ville à hauteur d'enfant", que Grégory Doucet et ses équipes souhaitent faire naître dans la Capitale des Gaules

La fête des lumières 2021 ce sera du 8 au 11 décembre sur 27 sites différents avec 31 créations artistiques. Cette année il y aura 3 œuvres notamment au Parc de la Tête d’Or #FDL2021 @lyoncap pic.twitter.com/f1BjhDwG1d — Hadrien Jame (@hadrienjames) November 8, 2021

