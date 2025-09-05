Lyon : une femme de 99 ans agressée par de faux plombiers, un vaste réseau démantelé

L’agression d’une nonagénaire lyonnaise a permis aux enquêteurs de mettre au jour une série de vols par ruse commis dans plusieurs régions françaises. Trois suspects ont été interpellés.

Le 26 avril, une habitante de 99 ans du 1er arrondissement de Lyon est violemment agressée à son domicile après être rentrée du marché de la Croix-Rousse. Deux hommes, se présentant comme plombiers, l’ont suivie puis convaincue de les laisser entrer. Une fois la porte verrouillée, la situation bascule : la victime tente de s’enfuir mais est projetée au sol et se fracture l’épaule, entraînant 45 jours d’ITT. Les voleurs prennent le temps d’emporter ses bijoux et sa carte bancaire avant de tenter un retrait.

Selon nos confrères du Progrès, les investigations de la Division Ouest de la police lyonnaise révèlent que les suspects, liés à la communauté des gens du voyage, ont sévi à Bordeaux, Valserhône, Vienne, Paris, Grenoble et Saint-Étienne entre février et juillet, suivant toujours le même scénario. Une autre victime, âgée de 88 ans, s’était vu dérober bijoux et carte bancaire après une fausse réparation, à Écully.

Deux hommes de 21 et 35 ans, déjà incarcérés pour d’autres faits, et une femme de 25 ans, arrêtée dans l’Ain, ont reconnu les vols. Le préjudice global atteint 7 000 euros, des bijoux et plusieurs téléphones. Présentés ce jeudi au parquet, ils doivent être jugés en comparution immédiate.