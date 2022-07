La ligne de train au départ de Tassin à destination de Lozanne ne circulera plus du 11 juillet 2022 au 28 avril 2023.

Grâce à un accord signé avec l'Etat en 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée à rénover les petites lignes ferroviaires. Ces travaux de réhabilitation a pour but de redynamiser les voies RER lyonnaises.

Cette année, c'est la ligne entre Tassin et Lozanne qui fera l'objet de travaux, l'usure des voies et leur vieillissement ne permettent plus aux trains d'offrir un service performant aux voyageurs.

C'est pourquoi des travaux ont été engagés. Au programme : 22 kilomètres de voies vont être renouvelées, et 8 aiguillages ainsi que des câbles de signalisation seront remplacés.

Alternatives pour les voyageurs

Durant les dix mois de travaux, du 11 juillet 2022 au 28 avril 2023, la SNCF a prévu de mettre en place des moyens de transport de substitution. Des autocars seront proposées entre Lozanne et Lyon Gorge-de-Loup. En gare de Lyon Gorge-de-Loup, la correspondance sera assurée via autocar et tram pour rejoindre Saint-Paul et vi tram et autocar afin d'aller à Lozanne.