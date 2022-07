Escapades : Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Allier… une virée aquatique en Auvergne

Des vacances rafraîchissantes à moins de trois heures de Lyon, c’est possible ! Direction l’Auvergne et ses paysages époustouflants pour un séjour sous le signe de la détente et du bien-être. Oriane Mollaret

Cet été, que diriez-vous d’aller à la mer… en Auvergne ? Ses lacs de cratères volcaniques, ses cascades impressionnantes, ses vastes plans d’eau aux allures canadiennes ou encore ses gorges tortueuses vous feront rapidement oublier la monotonie des plages de sable méditerranéennes. Direction le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire ou l’Allier pour des vacances rafraîchissantes à moins de trois heures de Lyon.

Des randos au fil de l’eau…

Moins connu que les gorges de la Loire, le sentier de grande randonnée numéro 30 vous emmène faire le tour des lacs et volcans d’Auvergne. Dépaysement assuré, à seulement 2 heures 30 de route depuis Lyon.

Au départ de La Bourboule ou de Mont-Dore, partez pour neuf jours de marche à travers les estives verdoyantes du Puy-de-Dôme et les vastes plaines du Cézallier, surnommé à juste titre “la petite Mongolie”. Tout au long de cette belle boucle de près de 200 kilomètres, vous croiserez une ribambelle de lacs tous plus beaux les uns que les autres avec en toile de fond le puy de Sancy, point culminant du Massif central avec ses 1 886 mètres d’altitude et surtout plus haut volcan de France métropolitaine.

De temps en temps, vous traverserez les jolis petits villages du Sancy. Une halte s’imposera alors pour admirer le château médiéval de Murol ou visiter Besse-et-Sainte-Anastaise, construite sur une coulée de lave et labellisée “Petite cité de caractère”. Ce GR est particulièrement recommandé en juin, lorsque les fleurs envahissent les prairies du massif du Sancy.

L’Auvergne est aussi un territoire de cascades qui vous surprendront au détour d’un sentier.

La plus haute se trouve dans le massif du Sancy et chute de 32 mètres, par-dessus une imposante falaise de lave ! Elle a logiquement été baptisée “Grande Cascade” et est accessible facilement après une balade d’une petite heure dans les sous-bois, au départ de Mont-Dore. Aux portes de Mont-Dore, le circuit des cascades vous fera découvrir celles du Rossignolet, du Saut-du-Loup et du Queureuilh au fil d’une jolie boucle d’1 heure 30.

En Haute-Loire, la cascade de la Beaume se dévoile lors d’une boucle de 10 kilomètres entre d’anciennes coulées de lave depuis Solignac-sur-Loire.

Entre Vichy et Moulins, la rivière Allier a gardé un caractère sauvage avec ses larges méandres encadrés par le bocage bourbonnais.

Aujourd’hui, la réserve naturelle du val d’Allier est un environnement soigneusement protégé abritant une faune et une flore remarquables. L’endroit est particulièrement plébiscité par les oiseaux, et constitue la deuxième réserve ornithologique de France, derrière la Camargue. De nombreuses espèces y ont élu domicile, comme le martin-pêcheur, l’aigrette garzette, la petite sterne ou la pie-grièche. De multiples sentiers permettent de découvrir la richesse de cette biodiversité au fil de l’eau.

À Moulins, l’espace nature du val d’Allier propose des sorties avec un guide ainsi que plusieurs expositions pour découvrir l’univers des oiseaux.

Réserve naturelle nationale du val d’Allier, de Saint-Loup à Toulon-sur-Allier. Plus d’informations auprès de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) au 04 37 61 05 06.

Espace nature du val d’Allier, 8, boulevard de Nomazy, 03000 Moulins.Ouvert les mercredis et samedis de 14 h à 18 h. Renseignements pour les sorties encadrées au 06 85 59 76 70.

… et à vélo

Les sportifs choisiront peut-être de remonter l’Allier à vélo. Longue de 435 kilomètres, la belle piste cyclable de la Via Allier suit la rivière depuis sa confluence avec la Loire, près de Nevers, jusqu’à Langogne, en Lozère. Pour un tel périple, il vous faudra environ deux semaines en famille, une seule pour les cyclistes réguliers. Plus difficile, la grande traversée de la Haute-Loire à VTT est une véritable aventure de 640 kilomètres. Dix à quinze jours à pédaler, des gorges de la Loire aux gorges de l’Allier, à travers les forêts denses du plateau de La Chaise-Dieu.

Plus d’informations au 04 71 07 41 65.

La mer au creux des volcans

Pourquoi aller s’entasser sur la Côte d’Azur quand on peut profiter de magnifiques plans d’eau à moins de 3 heures de route de chez soi ?

L’Auvergne regorge de lacs volcaniques sertis dans de véritables écrins de verdure.

Le lac Chambon, par exemple, à 40 minutes de route au sud-ouest de Clermont-Ferrand, n’a rien à envier aux plus belles plages de la Méditerranée.

Ce lac volcanique se trouve au cœur d’un cirque de montagne, entre le massif du Sancy, la vallée de Chaudefour et Murol. Vaste, peu profond et parsemé d’îlots, il fera le bonheur des baigneurs ! À 20 kilomètres plus au nord, on trouve également le lac d’Aydat, plus grand lac naturel d’Auvergne. L’été, les eaux de ces lacs sont surveillées et des plages ont été aménagées pour passer des vacances en toute tranquillité. Il est également possible de pratiquer de nombreuses activités nautiques : canoë-kayak, pédalo, paddle…

De l’autre côté, en Haute-Loire, le lac de cratère du Bouchet, à une petite demi-heure de route du Puy-en-Velay, vous séduira par sa forme circulaire presque parfaite et son ambiance paisible et relaxante, au milieu des pins.

À une heure de route de ce havre de paix naturel, on trouve la base de loisirs de la Seuge et ses nombreuses activités : téléski nautique, paddle, pédalo, centre équestre, accrobranche… Pour découvrir chacun de ces magnifiques lacs volcaniques et l’immense Massif central, le meilleur moyen est de prendre un peu d’altitude… À bord d’une montgolfière, par exemple.

Auvergne Montgolfières – Lac Chambon - Plage Chambon, 63790 Chambon-sur-Lac. Informations et réservations au 04 73 88 40 00.

En eaux vives

Les amateurs d’eau vive n’auront que l’embarras du choix en Auvergne : les gorges de la Sioule, de la Loire, de l’Allier et du Cher se descendent toutes en canoë.

Le meilleur spot d’Auvergne se situe dans les gorges de l’Allier, entre Monistrol-d’Allier et Prades-Le Pradel. Les gorges de la Jordanne, plus sauvages, se découvrent à pied, en suivant un sentier découverte qui permet de se balader en toute sécurité au fond de gorges pouvant atteindre 60 mètres de profondeur. Pour les curieux, des séances d’initiation à l’orpaillage, la recherche de paillettes d’or ou de minéraux semi-précieux dans des cours d’eau, sont proposées dans la Sioule.

Musée géologique Wolframines - 34, route du Kaolin, La Bosse, 03330 Échassières. Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 18 h. Tarifs des animations d’orpaillage : 6 € par adulte, 4 € par enfant. Informations et réservations pour les animations au 04 70 90 44 99.

Vichy, reine des eaux

Pour des vacances ressourçantes, une virée à Vichy s’impose ! Cette petite ville élégante de 25 000 habitants est reconnue depuis l’Antiquité pour la qualité de ses sources, qui lui ont valu d’être inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2021. À seulement deux heures de Lyon, en voiture ou en train, cette commune de l’Allier est une destination idéale pour déconnecter le temps d’un long week-end.

Vous pourrez par exemple commencer la journée par une agréable balade autour du vaste lac d’Allier, un incontournable. Les berges joliment aménagées vous inviteront à faire une pause, le temps de boire un café au bord de l’eau et de profiter du spectacle des avirons et des voiliers. L’après-midi, vous découvrirez un centre-ville à l’architecture élégante et les façades de style néo-vénitien, flamand, gothique, classique ou Art nouveau qui séparent le Vieux-Vichy du quartier thermal. Là-bas, le beau parc des Sources est l’occasion d’une nouvelle balade rafraîchissante entre les sources qui ont fait la renommée de Vichy.

Le hall des Sources est un magnifique édifice en fer forgé qui vaut le coup d’œil, élevé autour de quatre sources en 1903. Il est possible de déguster les eaux de Vichy sur place, dans des distributeurs en libre-service. Ne soyez pas étonné de croiser des Vichyssois venus remplir des bouteilles entières de ces eaux particulières.

Derrière, le Grand Établissement thermal a été construit dans un étonnant style néo-mauresque. On y trouve aujourd’hui le centre thermal des Dômes et les thermes Callou à deux pas, pour de la cure traditionnelle. L’imposant casino, érigé en 1865 sur demande de Napoléon III, donne une idée de la grandeur de Vichy au XIXe siècle.

Aujourd’hui, les rues où s’alignent des villas de style anglais richement ouvragées et des chalets luxueux qui accueillaient l’Empereur et sa suite vous ramèneront sans difficulté à cette époque où les plus aisés se précipitaient à Vichy pour profiter des propriétés thérapeutiques de ses eaux.

Il serait dommage de se trouver dans cette ville reine des eaux sans profiter soi-même de ses bienfaits. Alors pour clore cette escapade rafraîchissante en beauté, rendez-vous dans l’un des nombreux établissements thermaux de la ville.

Volvic, l’eau des volcans d’Auvergne

Comment parler des lacs de cratère, cascades, gorges et volcans d’Auvergne sans penser à Volvic ? Célèbre pour ses bouteilles d’eau à l’effigie de la chaîne des Puys, Volvic est aussi un site naturel qui se visite, afin de découvrir les secrets de cette eau volcanique.

Vous y apprendrez notamment qu’elle est issue d’une éruption volcanique survenue il y a 13 500 ans, qui a provoqué un amas de couches rocheuses, véritable filtre naturel pour les eaux de pluie dont est issue l’eau de Volvic. Cette zone de filtration se trouve au cœur d’un paysage de forêts et de landes, sur le site géographique de la chaîne des Puys - faille de Limagne, inscrit depuis 2018 au patrimoine mondial de l’Unesco.

Au-delà de l’eau de Volvic, cet environnement préservé héberge 384 espèces de mammifères, insectes et oiseaux dont le fier milan royal, ainsi que 500 chauves-souris réparties dans des grottes. Un territoire exceptionnel, à découvrir à pied sur trois sentiers balisés de 3, 7 ou 9 kilomètres, un sentier pédagogique ou lors d’une course d’orientation.

L’Espace d’information Volvic vous expliquera le parcours de l’eau, depuis le nuage jusqu’à votre verre et son long périple à travers les roches volcaniques. Cet été, le site vous propose une expérience immersive en réalité virtuelle dans son usine d’embouteillage. Vous pourrez aussi déguster sur place différentes eaux de la marque Volvic, nature ou aromatisées.

Espace d’information Volvic - Rue des Sources, 63530 Volvic. Ouvert du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, le week-end et les jours fériés de 14 h à 18 h. Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 7 ans.

À faire

• Festival du bien-être. Les 11 et 12 juin à Abrest.

• Championnats de France de sprint canoë-kayak. Du 9 au 13 juillet au lac d’Allier.

• 20 ans de Vulcania (spectacles). Du 4 juillet au 26 août à Vulcania.

• La Pamparina. Du 8 au 10 juillet à Thiers.

• La Forteresse des Sorciers (week-end Harry Potter). Du 29 au 31 juillet à Billy.

• Festival du Monastier. Du 6 au 12 août au Monastier-sur-Gazeille.

• Grands jeux de la montagne bourbonnaise. Le 7 août à Châtel-Montagne.

• Ironman Vichy. Du 18 au 22 août au lac d’Allier.

• Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau. Du 14 au 18 septembre au Puy-en-Velay.

Où dormir ?

• Vichy Célestins Spa Hotel - 111, boulevard des États-Unis, 03200 Vichy – 04 70 30 82 00

• Domaine des Faverôts - 3436, route des Pourrets, 03230 Thiel-sur-Acolin. 06 35 13 75 26

• Cabanes du Bois Basalte - Village de Sauterre, 63410 Manzat – 04 69 96 68 86

Où se restaurer ?

• La table de Marlène - Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 03200 Vichy. 04 70 97 85 42

• L&Luy - Le Mont, 03160 Ygrande. 04 70 66 33 11

• Ana’Chronique - Darnapesse, 63480 Marat. 04 73 95 38 12