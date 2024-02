On a testé A Casa Ferreira, la boutique de Pasteis de Nata à Lyon 

Ouverte en décembre dernier dans le 6e arrondissement de Lyon, A Casa Ferreira propose aux Lyonnais les célèbres pâtisseries portugaises, les pasteis de nata, 100 % faits maison. On a testé pour vous.

Croustillante à l’extérieur, fondante à l’intérieur, le pasteis de nata a désormais pignon sur rue à Lyon. Depuis le mois de décembre 2023 et l'installation au 27 rue Ney de l'épicerie fine A Casa Ferreira les Lyonnais peuvent venir déguster cette célèbre pâtisserie portugaise, dans le 6e arrondissement. Restaurateur à Villefranche et originaire de Porto, Jonathan y propose un dessert fait maison, devant vos yeux, que nous avons testé pour vous.

Jonathan et sa maman - A Casa Ferreira. Photo CM

Croustillante et jamais écoeurante

Au premier abord la petite boutique est très chaleureuse et l’on reconnaît tout de suite les touches portugaises, à l’image d'un tableau accroché au mur imitant les carrelages portugais. Jonathan, qui n’était pas familier avec la recette des pasteis de nata, a travaillé dur et a décidé d’y ajouter une touche personnelle, une vraie réussite. La pâtisserie est croustillante comme il faut à l’extérieur et son coeur fondant au goût de cannelle n’est pas trop sucré et jamais écoeurant.

Pasteis de nata - A Casa Ferreira. Photo CM

Au fil de la discussion, on sent bien que ce projet lui tient à coeur et qu’il veut rendre hommage à ses racines familiales au travers de ce projet. Sa maman vient même lui prêter main-forte tant le concept cartonne depuis son ouverture.

Chez A Casa Ferreira, le pasteis de nata est vendu 2,90 euros l’unité. Mais vous pouvez également les prendre en lot. Comptez 14,40 euros les six, 54,50 euros les vingt-quatre ou encore 68 euros les 30. À déguster sur place ou à emporter, Jonathan propose également des cafés et thés portugais venus tout droit du Portugal.