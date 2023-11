Villefranche-sur-Saône : une maison de santé ouvrira en 2024

La réhabilitation de cette nouvelle maison de santé vise à améliorer les soins prodigués aux patients et les conditions de travail des professionnels de santé, pour lesquels un recrutement est en cours à Villefranche-sur-Saône.

C'est dans le cadre d'un projet de réhabilitation porté par l'entreprise lyonnaise stane, spécialisée en ingénierie santé, qu'une nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) verra le jour rue Nationale, à Villefranche-sur-Saône. Les travaux débuteront cet automne, pour une livraison prévue en 2024. Le but est d'améliorer le traitement des patients et de parfaire les conditions de travail des professionnels. Par ailleurs, la municipalité promet de soutenir le projet en renforçant les services de soins. Elle a accueilli en début d'année 2023 une réunion informative visant à présenter la future Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) qui sera implantée dans la région.

La MSP de Villefranche-sur-Saône recrute du personnel de santé

L'équipe de la future MSP caladoise comprend actuellement une médecin généraliste, deux pharmaciens et deux infirmières. Comme expliqué dans un communiqué, "la prochaine étape est de fédérer d’autres professionnels de santé motivés par le projet, en priorité un médecin généraliste, puis de définir ensemble le projet de

santé de la MSP”. Ainsi, quatre bureaux sont à pourvoir pour les professionnels de la santé souhaitant se joindre à cette initiative collective : deux bureaux de 13m2 et deux bureaux de 19m2.

En outre, la MSP sera établie sur plusieurs sites et rassemblera divers cabinets médicaux de proximité, en plus de la pharmacie et d'un local attenant, entièrement rénové selon les normes en vigueur.