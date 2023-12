Ces communautés de professionnels sont mises en place sur la presqu'île de Lyon et à Vaulx-en-Velin pour un meilleur accès aux soins.

Ce vendredi 22 décembre, deux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont venues s'ajouter aux 21 déjà existantes dans le Rhône. Cela fait suite à la signature d'un accord par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et l'Agence régionale de santé (ARS) avec des professionnels de Croix-Rousse et la Presqu'île et de Vaulx-en-Velin. L'objectif est notamment de favoriser l'accès aux soins des habitants de ces territoires, puisqu'ils ont respectivement 97 000 et 51 800 habitants.

Lire aussi : Les projets de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour les cinq années à venir

Les CPTS sont des organisations portées par des professionnels de santé sur un territoire donné. Elles ont pour vocation principale d’apporter des réponses aux problèmes de santé de la population et aux besoins des professionnels. Un accompagnement et un soutien financier leur sont d'ailleurs fournis au démarrage pour les aider à déployer leurs actions. Ainsi, l'ARS les finance à hauteur de 15 000 euros, tandis que la CPAM a donné 457 500 euros à la CPTS Croix-Rousse Presqu'île et 382 500 à celle de Vaulx-en-Velin.

Un projet adapté aux enjeux de santé

Afin de réduire le nombre de patients sans médecin traitant sur leur territoire, chaque CPTS va dans un premier temps recenser les médecins qui acceptent encore des patients. Elles vont aussi promouvoir le recours aux assistants médicaux ou aux infirmières, pour favoriser la coopération et limiter les délais d'attente. Notamment, la CPTS Croix-Rousse s’engage à développer la délégation des cas sans gravité, comme les angines, les cystites ou le renouvellement d’ordonnances en cas d'allergies.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : changement de directeur adjoint pour l'Agence Régionale de Santé

Ainsi, pour adapter aux mieux leurs projets de santé aux besoins de la population, les deux CPTS mènent une étude approfondie de la situation sur leur territoire. Cela leur permet de prévoir quelles actions sont à mettre en place. A Vaulx-en-Velin, par exemple, un parcours type de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales sera défini. Quant à la CPTS Croix-Rousse Presqu'île, la connaissance et la prise en charge de la santé mentale doivent être renforcées, en coopération notamment avec le Centre hospitalier du Vinatier.

Lire aussi :