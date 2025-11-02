La danse jubilatoire de Marlene Monteiro Freitas

Créé en 2018 sur une commande d’Ohad Naharin pour la Batsheva Dance Company, aujourd’hui au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon, Canine Jaunâtre 3 de la Cap-Verdienne Marlene Monteiro Freitas est à voir et revoir tant l’écriture est jubilatoire et superbement interprétée par la compagnie lyonnaise.

La pièce reflète l’univers de la chorégraphe, animée par le goût de la transgression, le mélange des genres, le désir de brouiller les codes entre le laid et le beau, qu’ils concernent autant la gestuelle que son propre regard sur l’humanité.

Elle orchestre ici une manifestation sportive complètement délirante où les danseurs, portant tous le même dossard avec le numéro 3, sont à la fois humains, animaux et machines. Inspirée des jeux et carnavals de son enfance et malgré un foutoir apparent, l’écriture, qui n’a pas peur du grotesque, est d’une grande inventivité et d’une précision redoutable.

Elle devient le lieu de tous les possibles, laissant les corps se transformer et s’exprimer de manière organique, révélant la face cachée d’interprètes réunis par une folie certaine qui nous entraîne avec elle.

Canine Jaunâtre 3 - Marlene Monteiro Freitas du Ballet de l’Opéra de Lyon – Du 6 au 12 novembre à l’opéra de Lyon