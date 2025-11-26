Pollution à Lyon : on respire bien ce mercredi dans la métropole

La pollution à Lyon est en baisse ce mercredi 26 novembre grâce notamment à la baisse des températures et la pluie.

On respire très bien ce mercredi 26 novembre à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Avec la baisse des températures, les émissions de particules fines liées au chauffage devraient légèrement augmenter mais le maintien d’un fort vent de nord devrait limiter leur accumulation et les concentrations devraient assez peu évoluer.

Ainsi, la qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble de la métropole, notamment en ce qui concerne les concentrations en particules fines, ozone ou dioxyde de soufre. Pour les multi-polluants et le dioxyde d'azote les concentrations seront moyennes.