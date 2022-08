Face au risque d'incendies, la préfecture de l'Ain prend des mesures restrictives

En ce week-end prolongé du 15 août, la préfecture de l'Ain a décidé de prendre des mesures restrictives pour lutter contre le risque d'incendies sévères.

Comme le prouve l'important incendie dans le massif de la Chartreuse (l'Isère) début août, cet été est particulièrement en proie aux flammes un peu partout en France. C'est dans ce sens que la préfecture de l'Ain a pris de nouvelles mesures restrictives à ce sujet pour le week-end prolongé du 13 au 15 août.

Ainsi, l’accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule motorisé sont interdits sur les voies et chemins non asphaltés des massifs forestiers. L'apport et l’usage dans ces massifs de tout appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu sont interdits (briquets, allumettes, réchaud, barbecue, armes à feu…). Les travaux de débroussaillage et de fauchage sont interdits aux abords des chemins et routes de l’ensemble du département ainsi qu’à l’intérieur des massifs forestiers des communes concernées.

Des mesures du 12 au 16 août

Cependant, l'accès aux massifs reste autorisé pour les propriétaires et occupants de biens menacés, en empruntant le chemin d’accès le plus court, les personnes intervenant au domicile de résidents et les agriculteurs, pour la gestion des troupeaux et les récoltes. Sont également concernés le personnel des services de gestion des réseaux en cas d’urgence, les agents des entreprises de travaux forestiers pour des travaux ne pouvant être reportés, tout comme les agents du service public en mission et les lieutenants de louveterie.

Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre 750 euros. La préfecture de l'Ain appelle "l’ensemble des Aindinois et touristes présents sur notre territoire à la plus grande vigilance". Ces mesures sont valables du vendredi 12 août 2022 à 0h00 au mardi 16 août 2022 à 08h00 inclus et s'applique dans les zones "Revermont" et "Bugey" (voir les cartes ci-dessous). La période peut être prolongée suivant l'évolution de la situation.