Isère - Incendie : les opérations de noyage ont commencé

Le feu est désormais maitrisé et circonscrit sur les contreforts de la Chartreuse après avoir détruit plus d’une centaine d’hectares. (Crédit SDIS)

Désormais "maitrisé et circonscrit", le feu sur les contreforts de la Chartreuse, dans l'Isère, est sous contrôle. Les opérations de noyage et le traitement des fumerolles ont commencé.

Depuis mercredi matin, le feu qui a débuté le 5 août au niveau du massif de la Chartreuse est "maîtrisé et circonscrit". Si l'incendie n'est pas encore éteint, la situation prend tout de même une tournure favorable puisqu'il ne progresse plus et est sous contrôle. Ainsi, la préfecture de l'Isère indique ce jeudi que les opérations de noyage et le traitement des fumerolles avaient commencé.

77 sapeurs pompiers sur le pont

77 sapeurs-pompiers sont engagés sur cet incendie, ainsi que 27 engins. De leur côté, les habitants en lisière du feu ont pu regagner leurs logements hier, mercredi 10 août.

Enfin, deux routes sont toujours partiellement fermées, les départementales 1075 (entre La Buisse et Voreppe) et 520A (entre Voreppe et Pommiers-La-Placette). Les riverains peuvent néanmoins emprunter la RD520A. La police veille au respect des restrictions de circulation.

A lire sur le sujet : Isère : le feu est "maîtrisé et circonscrit", les habitants peuvent réintégrer leur habitation