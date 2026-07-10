Les Hospices civils de Lyon s'allient à Novartis pour accélérer la recherche clinique

Les Hospices civils de Lyon (HCL) et le laboratoire Novartis ont signé un partenariat destiné à renforcer la recherche clinique.

Les Hospices civils de Lyon (HCL) et Novartis Pharma France franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration. Les deux partenaires ont signé un accord visant à "accélérer l'innovation au bénéfice des patients" en renforçant les essais cliniques, notamment dans les phases les plus précoces.

Ce partenariat, l'un des premiers du genre entre Novartis et un CHU français, concerne plusieurs domaines majeurs comme l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, neurologiques ou encore immunologiques. Il prévoit un suivi conjoint des études cliniques, des échanges scientifiques réguliers et le développement de nouveaux projets de recherche.

Les HCL, déjà reconnus parmi les principaux centres mondiaux pour l'inclusion de patients dans les essais cliniques, espèrent ainsi renforcer leur attractivité à l'international. "Nous créons les conditions favorables à un accès aux essais cliniques les plus innovants", souligne leur directeur général, Raymond Le Moign. L'objectif est également de simplifier et d'accélérer la mise en place des essais afin de permettre aux patients lyonnais de bénéficier plus rapidement des thérapies les plus prometteuses.