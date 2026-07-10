Actualité
Hospices Civils de Lyon (HCL) @CM

Les Hospices civils de Lyon s'allient à Novartis pour accélérer la recherche clinique

  • par LR

    • Les Hospices civils de Lyon (HCL) et le laboratoire Novartis ont signé un partenariat destiné à renforcer la recherche clinique.

    Les Hospices civils de Lyon (HCL) et Novartis Pharma France franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration. Les deux partenaires ont signé un accord visant à "accélérer l'innovation au bénéfice des patients" en renforçant les essais cliniques, notamment dans les phases les plus précoces.

    Ce partenariat, l'un des premiers du genre entre Novartis et un CHU français, concerne plusieurs domaines majeurs comme l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, neurologiques ou encore immunologiques. Il prévoit un suivi conjoint des études cliniques, des échanges scientifiques réguliers et le développement de nouveaux projets de recherche.

    Les HCL, déjà reconnus parmi les principaux centres mondiaux pour l'inclusion de patients dans les essais cliniques, espèrent ainsi renforcer leur attractivité à l'international. "Nous créons les conditions favorables à un accès aux essais cliniques les plus innovants", souligne leur directeur général, Raymond Le Moign. L'objectif est également de simplifier et d'accélérer la mise en place des essais afin de permettre aux patients lyonnais de bénéficier plus rapidement des thérapies les plus prometteuses.

    à lire également
    Saint Jean : un food truck de ravioles sur l’A6

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Saint Jean : un food truck de ravioles sur l’A6 15:29
    Le nouveau maillot domicile de l'ASSE pour la saison 2026-2027. ©ASSE
    L’AS Saint-Étienne dévoile son nouveau maillot avec Casino 15:18
    La passerelle de 40 mètres pour les piétons et les cyclistes a été installée à Vif. ©Neo-Bzeznik
    Isère : une passerelle pour piétons et cyclistes installée au-dessus de la Gresse 15:13
    Les Hospices civils de Lyon s'allient à Novartis pour accélérer la recherche clinique 15:10
    "Tout le monde est pris en considération" : À Lyon, l'Ehpad de la Sarra bien rôdé face à la canicule 14:35
    d'heure en heure
    Tout l’monde dehors : réinventer notre humanité avec la danse 13:59
    Feu d'artifice 14 Juillet 2023
    Risques d’incendies : le préfet du Rhône interdit les feux d’artifice et les spectacles pyrotechniques, celui de Lyon reste autorisé 13:41
    Portée disparue depuis juin, une jeune fille retrouvée à Villeurbanne en état de choc 13:13
    Drôme : les plus grosses fortunes professionnelles drômoises 2026 12:48
    Feux d'artifice, sécurité et circulation : tout ce qu’il faut savoir sur le 14 juillet à Lyon 12:15
    Ain : le groupe Wearth vise 400 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2034 12:14
    Entre vin et cinéma, le Festi’ Lumière débarque dans le Beaujolais 11:59
    "Il a parlé sans prendre notre voix" : le père Christian Delorme honoré de la médaille de la Ville de Lyon 11:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut