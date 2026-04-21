Fabienne Buccio sur le départ : un nouveau préfet bientôt nommé à Lyon

La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio s’apprête à quitter ses fonctions. Son départ devrait être officialisé lors d’un prochain conseil des ministres.

Un mouvement d’ampleur se prépare dans le corps préfectoral. Selon le média spécialisé La Lettre, Fabienne Buccio devrait prochainement quitter son poste de préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À 67 ans, la haute fonctionnaire s’apprêterait à tourner la page après trois ans passés à Lyon, dans le cadre d’un vaste remaniement préfectoral impulsé par Emmanuel Macron.

Pour lui succéder, le nom d’Étienne Guyot circule avec insistance. Actuel préfet de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, il connaît déjà la région lyonnaise pour y avoir été sous-préfet dans les années 1990.

Arrivée en 2023, Fabienne Buccio aura été confrontée à de nombreux dossiers sensibles : manifestations sociales, tensions autour de la sécurité, explosion du trafic de stupéfiants, hébergement d’urgence ou encore préparation d’événements internationaux comme la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Ses relations parfois tendues avec le maire de Lyon Grégory Doucet, notamment sur la vidéosurveillance, ont aussi marqué son passage.

Selon nos confrères d'Actu Lyon, Fabienne Buccio ne devrait pas hériter d'un nouveau poste dans l'Hexagone mais devrait partir à la retraite.