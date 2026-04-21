Actualité
Fabienne Buccio, préfète du Rhône @William Pham

Fabienne Buccio sur le départ : un nouveau préfet bientôt nommé à Lyon

  • par V.G.

    • La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio s’apprête à quitter ses fonctions. Son départ devrait être officialisé lors d’un prochain conseil des ministres.

    Un mouvement d’ampleur se prépare dans le corps préfectoral. Selon le média spécialisé La Lettre, Fabienne Buccio devrait prochainement quitter son poste de préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À 67 ans, la haute fonctionnaire s’apprêterait à tourner la page après trois ans passés à Lyon, dans le cadre d’un vaste remaniement préfectoral impulsé par Emmanuel Macron.

    Pour lui succéder, le nom d’Étienne Guyot circule avec insistance. Actuel préfet de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, il connaît déjà la région lyonnaise pour y avoir été sous-préfet dans les années 1990.

    Arrivée en 2023, Fabienne Buccio aura été confrontée à de nombreux dossiers sensibles : manifestations sociales, tensions autour de la sécurité, explosion du trafic de stupéfiants, hébergement d’urgence ou encore préparation d’événements internationaux comme la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Ses relations parfois tendues avec le maire de Lyon Grégory Doucet, notamment sur la vidéosurveillance, ont aussi marqué son passage.

    Selon nos confrères d'Actu Lyon, Fabienne Buccio ne devrait pas hériter d'un nouveau poste dans l'Hexagone mais devrait partir à la retraite.

    à lire également
    JO 2030 : l'avenir du pôle niçois et de Lyon décidé à la fin de la semaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fabienne Buccio sur le départ : un nouveau préfet bientôt nommé à Lyon 07:57
    JO 2030 : l'avenir du pôle niçois et de Lyon décidé à la fin de la semaine 07:38
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 21 degrés attendus 07:14
    Fanny Dubot
    "C'est regrettable de se réjouir de la suppression d’un outil de lutte contre la pollution", déplore Fanny Dubot 07:00
    Soleil et douceur... À quelle météo s'attendre cette semaine à Lyon ? 20/04/26
    d'heure en heure
    Rhône : 4 500 km de sentiers de randonnée balisés, 600 km supplémentaires prévus en 2026 20/04/26
    police Lyon
    À Bron, une Audi A4 percute un scooter et fuit les lieux de l’accident 20/04/26
    gendarmerie
    Près de Lyon : le chauffeur du poids lourd interpellé pour sa conduite dangereuse sur l’A7 a été interné 20/04/26
    Le "Grand Tour" : un itinéraire touristique de 3 000 km sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes 20/04/26
    Projet de loi sur la "justice criminelle et le respect des victimes" : les avocats lyonnais lèvent leur grève totale 20/04/26
    Mort dans une usine Lustucru au sud de Lyon : "Il nous faudra comprendre comment un tel drame a été rendu possible" 20/04/26
    Salon Art3F et Festival Japan Touch à Eurexpo Lyon : TCL renforce son réseau 20/04/26
    Lyon : Ben Mazué annonce une date à la LDLC Arena le 26 novembre 20/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut