La Métropole de Lyon présentait ce mercredi sa nouvelle tarification solidaire et environnementale de l'eau potable. Une proposition tarifaire qui sera votée lundi prochain au conseil métropolitain.

Il devrait y avoir du nouveau sur votre facture d'eau à partir de janvier 2025. Deux ans après la reprise en gestion publique de la production et la distribution de l'eau potable, la Métropole de Lyon entend mettre en place une nouvelle tarification pour les grands lyonnais. Une proposition qui sera votée la semaine prochaine, lundi 11 mars, au conseil de la Métropole.

Objectif -15% de consommation d'ici 2035

À travers cette nouvelle tarification, qui se veut "solidaire et environnementale", la Métropole de Lyon entend faire de la préservation de l'eau "une priorité absolue" comme l'a expliqué ce mercredi Bruno Bernard au cours d'une conférence de presse pour détailler cette proposition. "L'objectif est de réduire de 15% la consommation d'eau sur la Métropole d'ici 2035" précise le président. Pour rappel, à travers son plan eau, le gouvernement avait imposé aux collectivités une baisse de 10% de la consommation d'eau potable à l'horizon 2030.

Pour parvenir à cet objectif la collectivité veut mettre en place une tarification différenciée entre les particuliers et les professionnelles. Les particuliers se verront désormais offrir chaque année 12m3 d'eau potable. Fini donc le tarif unique au m3, quelque que soit la consommation et le type d'usager. Sur le papier, ce chiffre de 12m3, qui correspond à une consommation de 30 litres d'eau par jour, permettrait "à un foyer de six personnes de boire et de cuisiner pendant 1 an" explique la Métropole. Dans les faits, ces 12m3, "calculés pour couvrir les besoins vitaux", seront dépassés par tous les foyers de la métropole.

12m3 gratuit puis deux tranches payantes

"Personne n'utilise seulement 12 m3 par an, même une personne seule" reconnaît d'ailleurs Anne Grosperrin, présidente de la régie eau publique du Grand Lyon. Selon l'Agence de la transition écologique, une douche de 1 à 3 minutes consomme en moyenne 35 à 60 litres d'eau. 12m3, ou 12 000 litres, ne suffiraient ainsi même pas pour prendre 350 douches dans l'année, sans compter l'eau utilisée pour boire ou cuisiner.

Une fois ces 12 m3 d'eau consommés au sein d'un foyer, la tarification classique, décidée chaque année au mois de juin par la Métropole de Lyon, sera appliquée pour tous. La nouveauté, qui entrera en vigueur en 2025, est la création d'une troisième tranche qui prévoit une multiplication par 2 du tarif classique au-delà de 180 m3 d'eau consommés par an. Selon la Métropole de Lyon, ce volume de 180 m3 correspondrait à la consommation d'eau d'une famille de 6 à 7 personnes. "Notre but en doublant ce tarif c'est d'inciter les 16 000 abonnés qui sont actuellement concernés par cette tranche, soit moins de 5% des usagers, à réduire leur consommation pour plus de sobriété" détaille Bruno Bernard.

4 tranches tarifaires pour les professionnels

Concernant les professionnels, la tarification progressive s'appliquera avec 4 tranches, "incitant à la sobriété les gros consommateurs". La tranche 1, dont devraient bénéficier 68% des professionnels, comme les commerçants, les artisans et toutes les petites entreprises, sera équivalente à la tranche "eau domestique" des particuliers. Autrement dit le tarif classique.

Enfin, l'autre grande nouveauté qui devrait voir le jour au 1er janvier 2025 est la mise en place d'une tarification solidaire pour les usagers les plus précaires. Oubliées les aides complexes que les particuliers pouvaient demander auprès de la Métropole, mais qui bénéficiaient à moins de 400 foyers, désormais l'aide financière sera versée automatiquement après un calcul complexe réalisée par la collectivité. Après avoir récupéré la composition et les revenus de chaque foyer auprès de la CAF, la Métropole calculera si les familles dépensent plus de 3% de leurs ressources financières dans leur budget eau.

Une aide financière pour au moins 100 000 foyers

Le contexte réglementaire et la législation actuelle ne lui permettant pas de connaître le nombre de personnes derrière chaque compteur d'eau, la Métropole a ainsi basé son calcul sur des moyennes de consommation d'eau en France, qui correspondent à "une consommation régulée" selon la collectivité. Ainsi, pour une personne seule, le volume sur lequel se base le calcul est de 40m3, pour deux personnes 70m3, pour 3 personnes 90m3, pour 4 personnes 110m3 et ainsi de suite.

À titre d'exemple, pour une famille avec deux enfants, en partant du principe que le m3 d'eau coûte 1,15 euros (tarif en vigueur en 2024), le seuil des 3% sera donc de 126 euros (1.15*110). Si cette somme est supérieure à 3% des ressources du foyer, une aide sera versée par la Métropole, sans forcément prendre en compte la consommation réel d'eau du foyer. Les familles consommant moins que la moyenne seront donc gagnant, au contraire des gros consommateurs qui dépassent le m3 moyen pris en compte par la Métropole.

Selon cette dernière, entre 100 000 et 120 000 foyers pourraient bénéficier de cette aide et son montant est estimé entre 20 et 80 euros par foyer.

