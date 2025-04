La gendarmerie du Rhône alerte sur une escroquerie de plus en plus courante

Une arnaque aux faux maraîchers se répend et cible notamment les personnes âgées. Les gendarmes du Rhône alertent.

La gendarmerie du Rhône tire la sonnette d’alarme face à une arnaque en forte recrudescence : celle des faux maraîchers. Depuis plusieurs semaines, une vingtaine de signalements par mois sont recensés en France, selon l’UFC-Que Choisir.

Des escrocs se présentent comme producteurs locaux et ciblent en priorité les personnes âgées et isolées. Sous prétexte de vendre fruits et légumes à prix attractifs, ils livrent ensuite des quantités bien supérieures à celles commandées, exigeant des paiements immédiats souvent très élevés. Dans certains cas, les produits sont jusqu’à dix fois plus chers qu’en supermarché, et n’ont rien de local.

La gendarmerie appelle les habitants à la prudence et recommande de vérifier l’identité du vendeur, de comparer les prix avant tout achat et de ne jamais payer sous pression. En cas de doute, refusez la vente et signalez les faits aux forces de l’ordre ou à une association de consommateurs.