Des idées nature à moins de quarante-cinq minutes de Lyon.

Frontière politique au Moyen Âge, le Rhône est aujourd’hui encore un marqueur fort du territoire de Vienne Condrieu. Le fleuve majestueux assura la prospérité de la Vienna antique durant la période gallo-romaine, grâce aux échanges fluviaux avec la Méditerranée. Nourricier, aujourd’hui dompté, il irrigue vignobles et cultures maraîchères. Ses méandres abritent une faune et une flore rares et offre, à l’été, de rafraîchissantes balades, idéales pour se mettre au vert. Sans oublier les sentiers à travers les célèbres vignobles de Condrieu et Côte-Rôtie ou randonnées plus sportives dans le parc du Pilat. L’offre nature, au grand air, est abondante, pour tous niveaux et jamais éloignée d’une pause gourmande !

© Rhône Trip

Le nez au vent sur la ViaRhôna !

La ViaRhôna, célèbre itinéraire cyclable de 815 km le long du Rhône, part du lac Léman, en Suisse et s’achève dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. Le parcours traverse des villes jalons comme Lyon, Avignon, Arles et… Vienne ! L’étape 11 entre Vienne et Sablons offre une splendide variété de paysages.

Pause au bord du Rhône sur la ViaRhôna © Christian Martelet

Cette portion, facilement accessible pour toute la famille (il n’y a pas de dénivelé), est longue de 33 km pour un trajet d’un peu plus de deux heures. Au départ de Vienne, ville florissante de la Gaule romaine, profitez-en pour embrasser les prestigieux vestiges antiques disséminés à travers la ville, avant de laisser votre imagination (et vos sens !) courir le long des vignobles en terrasses des fameuses appellations Côte-Rôtie et Condrieu et des premiers vergers de la vallée du Rhône. L’île du Beurre, témoin du Rhône sauvage, vous offrira une halte ombragée.

Mis à part l’entrée dans Sablons, vous bénéficiez d’une voie verte durant toute l’étape afin de rouler en toute sécurité.

Un tronçon au revêtement écoresponsable innovant

Aux abords de l’île du Beurre, la piste cyclable utilise un revêtement éco-conçu composé de graviers locaux et d’un produit d’origine végétale issu de l’industrie papetière. Ce procédé écoresponsable unique en France a l’avantage de drainer les pluies, repousser les racines et sa couleur ocre se fond dans le paysage…

Vélo Village à Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Les mordus de vélos (mais aussi ceux désirant s’y mettre) se donnent rendez-vous au Vélo Village de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, sur la ViaRhôna, le premier week-end d’avril. Dans un parc arboré de 3 000 m2 se côtoient bourse aux vélos, essais et présentation des nouveautés cyclables, réparations et réglages du matériel, présentation de l’offre touristique à vélo.

• À savoir

Pour les Lyonnais, avec ou sans vélo, nous vous conseillons de prendre un TER jusqu’à Vienne (vous pouvez mettre votre vélo dans le train). De Vienne, vous bénéficiez d’une voie verte totalement sécurisée.

• Nouveauté

Vienne Condrieu vous propose à partir de début mai un nouveau service de portage de bagages pour voyager en toute liberté entre Vienne et Avignon.

Info et réservation : www.vienne-condrieu.com

• Bon plan !

On y va à vélo en louant sa monture au pavillon du tourisme de Vienne Condrieu.

Vélos classiques - Demi-journée (10 h-13 h 30 ou 13 h 30-17 h) : 15 € / Journée (10 h-17 h) : 20 €

Vélos électriques - Demi-journée (10 h-13 h 30 ou 13 h 30-17 h) : 30 € / Journée (10 h-17 h) : 40 €

Explorer faune et flore

Le Rhône et ses bras sont le refuge d’une faune et d’une flore endémiques, le prétexte parfait à des balades ombragées. Îles secrètes et forêts de Vienne Condrieu invitent à l’observation de la biodiversité dans son écrin naturel. Un environnement ressourçant, dont la beauté sauvage encore préservée émerveillera petits et grands. Nul besoin d’aller loin pour rêver les yeux grands ouverts !

La richesse de la faune et la flore de l’île du Beurre © François Marlot photographie

• Île Barlet

À deux pas du village de Saint-Romain-en-Gal, l’île Barlet niche au creux d’une lône, bras secondaire du fleuve. Longue de plusieurs centaines de mètres, couverte de vastes peupleraies incitant à la promenade et la flânerie, c’est une halte hospitalière propice au pique-nique. Ce coin, apprécié des castors, abrite aussi l’épipactis du castor, une espèce d’orchidée, très rare et protégée, découverte en 1996. Comme l’animal, elle affectionne les milieux humides des bords du Rhône. Un parcours santé et une guinguette en période estivale agrémentent ce havre de paix.

• Île du Beurre

Un peu plus au sud, juste en amont du village de Condrieu, l’île du Beurre est le spot idéal pour se balader, décompresser et rechercher un peu de fraîcheur en été. Sa curieuse dénomination n’est pas en lien avec la riche spécialité fromagère mais tire son appellation du nom celte que l’on donnait autrefois au castor (bièvre, beuvron, ber). Formée par l’accumulation de sédiments transportés lors des crues, cette île est délimitée par ses lônes, vestiges d’anciens tracés empruntés par le fleuve divaguant dans sa plaine alluviale et creusant des bras secondaires. Uniquement accessible aux piétons, l’île du Beurre offre ainsi un environnement naturel rare, qui se traduit par la richesse de la faune et la flore.

Observatoire de l’île du Beurre © Vienne Condrieu Tourisme

Près de 170 espèces d’oiseaux y ont été recensées et plus de 300 espèces de plantes !

Un sentier d’interprétation de 1,2 km, doté d’observatoires postés à différents endroits stratégiques, permet d’apercevoir la faune en toute tranquillité. Armez-vous de patience et de discrétion et venez observer hérons cendrés, martins-pêcheurs, blaireaux, ragondins et, la star de l’île, le castor ! Un conseil : afin de multiplier vos chances de croiser le roi du fleuve, rendez-vous en matinée ou en fin de journée, accompagné, pour faire passer le temps, d’un panier de pique-nique !

• Découvertes guidées

De nombreuses sorties et activités thématiques sont proposées toute l’année. Pendant les vacances scolaires de la zone A, un animateur de l’île du Beurre vous donne rendez-vous chaque mercredi à 14 h pour une découverte gratuite du site.

Retrouvez tout le programme sur : www.iledubeurre.org

• Coup de cœur auditif

Entre Tupin-et-Semons, Ampuis et Condrieu, quatre à cinq couples de hiboux grand-duc ont été répertoriés. Au début de l’hiver, période de reproduction, les mâles émettent des cris très particuliers pour signaler leur territoire. Saurez-vous les repérer ?

Un trail au milieu des vignes de Côte-Rôtie © Jacques Vermare

Trail en Côte-Rôtie

Mi-octobre, venez courir (ou marcher) entre des vignes… très cotées ! Le Trail en Côte-Rôtie serpente à travers les coteaux escarpés du célèbre vignoble. Trois courses (11, 24 et 45 km) mais également des parcours pour les enfants (entre 500 m et 2 km). En option, les vendangettes, pour les marcheurs, avec, au choix, 10 ou 15 km de balade. Plus d’infos : trailencoterotie.fr

Jouer en se promenant : les Gnolus débarquent à Vienne Condrieu !

Avis aux amateurs de géocaches et chasses aux trésors. Trois nouveaux parcours permettent de découvrir le territoire de façon ludique. La mission ? Stopper l’invasion des Gnolus ! Avec un smartphone et une application gratuite, pénétrez l’histoire des lieux jusqu’à découvrir la cache finale.

• Trois itinéraires

“Roule Barrique”, à Condrieu : 11 étapes sur 4 km autour de l’histoire des vins et des spiritueux.

“L’Art et la Pranière”, à Chonas-l’Amballan : 9 étapes sur 3,5 km autour du savoir-faire lié aux vignes et aux fermes.

“Vienna, vidi, vici !” de Saint-Romain-en-Gal à Vienne : 11 étapes sur 3,5 km autour de la cité antique de Vienne.

Accrobranche et jeu de piste dans la forêt de Septème

Pour les enfants, Cimes Aventures propose dans un parc de plus de deux hectares dix parcours d’accrobranche pour différentes tranches d’âge, à partir de deux ans. En bonus, pour les ados et les grands, un jeu de piste et d’orientation Explor Games : Les druides de Cellardhor !

Tarifs : de 6 à 23 € en fonction de l’âge. Tarif jeu de piste : 16 € par joueur. Ouverture du 1er avril au 5 novembre

Tél. : 04 74 58 35 79 - cimes-aventures.com

Assister à une joute nautique

L’origine des joutes nautiques, héritières des tournois de chevaliers, se perd dans la nuit des temps. D’abord organisées pour distraire les rois et leur cour, les joutes devinrent rapidement des fêtes populaires attirant de très nombreux spectateurs. Les jouteurs étaient souvent membres de groupes de sauvetage, mobilisés lors des crues notamment. Aujourd’hui, la joute nautique reste gravée dans la mémoire et la culture des Rhodaniens.

La saison des joutes se déroule chaque année de juin à septembre : assister à une compétition, véritable démonstration de force et d’équilibre, est une expérience unique en son genre ! De nombreux clubs perpétuent la tradition à Vienne Condrieu tels ceux de Saint-Romain-en-Gal, Chasse-sur-Rhône, Ampuis, etc.

Calendrier sur : vienne-condrieu.com (rubrique Agenda)

Les pieds dans l’eau !

Pour une journée aux airs de vacances, direction le Wam Park. Disposant d’une plage et d’un espace baignade surveillé, la base de loisirs nautiques de Condrieu offre de multiples activités : ski nautique, paddle, water games, water jump, wakeboard, etc. www.wampark.fr

Le château de Septème © Château de Septème

Le château de Septème

Construit au XIVe siècle puis remanié aux XVe et XVIe siècles, le château fort, et son élégant parc, se dresse sur une bute entourée de remparts médiévaux. La visite vous fera découvrir le cachot, le puits du XIIIe siècle, le donjon, la cuisine des gardes ou encore la salle d’apparat ornée de blasons.

Tarifs : à partir de 6,50 € par personne. Ouverture d’avril à septembre.

Tél. : 06 58 15 01 01 - chateau-septeme.com

Randonnées & panoramas

Le belvédère de Tupin-et-Semons © Vienne Condrieu Tourisme

Tupin, Condrieu, Semons : boucle entre Rhône et vignobles de Côte-Rôtie

Une jolie balade qui mixte espaces naturels protégés, traversée de Condrieu et points de vue saisissants sur le vignoble. Du belvédère de Tupin-et-Semons, admirez le travail des vignerons, la plaine maraîchère et, au loin, les Alpes et le Mont-Blanc.

Durée : 3 heures 40

Distance : 11 km

Dénivelé : 195 m

Départ : chapelle de Tupin-et-Semons (parking en bas des coteaux), au croisement de la RN86 et de la D214

Sentier de l’Arbuel

Au cœur du site écologique prioritaire des ravins rhodaniens, rien ne laisse soupçonner ces enclaves de nature à portée immédiate de la bruyante vallée du Rhône. Pourtant, c’est dans ces ravins que vit la discrète genette, ce petit mammifère carnivore qui ressemble au chat. Le sentier de l’Arbuel conduit sur les traces des muletiers qui empruntaient cet itinéraire pour convoyer le charbon de la vallée du Gier vers celle du Rhône. Autour du randonneur, des pentes vertigineuses où s’accrochent les ceps de vignes des appellations Condrieu et Côte-Rôtie.

Durée : 2 heures 15

Distance : 5,6 km

Dénivelé : 208 m

Départ : place du Marché-aux-Fruits à Condrieu

Sentier du Milan Noir à Chonas-l’Amballan

Un circuit qui conduit en rive gauche du Rhône, à la découverte de la forêt de Gerbey, entre plateaux cultivés et coteaux boisés. Tentez d’apercevoir le fameux milan noir qui migre jusqu’en Afrique du Sud… tout en profitant de vues imprenables sur le Pilat, les vignobles de Condrieu et Côte-Rôtie. Ce sentier est aménagé de panneaux d’informations patrimoniales et d’une table d’orientation.

Durée : 2 heures 30

Distance : 7,2 km

Dénivelé : 230 m

Départ : place de la Mairie à Chonas-l’Amballan

Sentier des Vignes à Ampuis

Décor de carte postale avec cette balade sur les terres de Côte-Rôtie. De l’église d’Ampuis, le sentier traverse le village, le port sur le Rhône, le château, pour remonter à travers les terrasses viticoles. Certains tronçons affichent une pente à 28 % ! Vous découvrirez la Côte blonde et la Côte brune…

La légende raconte que le seigneur de Maugiron aurait divisé ses terres entre ses deux filles, l’une brune et l’autre blonde.

Durée : 3 heures

Distance : 7,2 km

Dénivelé : 260 m

Départ : parking du lieu-dit le Giraud, au croisement de la D45 et de la route de Tartaras

Plus sportif

Le mont Monnet depuis Longes

Un sentier de randonnée, balisé au départ de Longes, mène jusqu’au mont Monnet. Avec sa vue imprenable sur la vallée du Rhône, c’est l’endroit idéal pour se ressourcer un week-end, loin de la ville. Au sommet, se dévoilent une petite chapelle et sa statue de la vierge ainsi qu’une table d’orientation.

Durée : 3 heures

Distance : environ 9,6 km

Dénivelé : 440 m

Départ : Longes, place de l’Église

Nos adresses

Les Terrasses du Rozay

Une cuisine au rythme des saisons à base de produits locaux avec vue imprenable sur le Pilat depuis la terrasse.

Tél. : 04 74 53 52 91 - terrassesdurozay

Le Bistrot du Cottage de Clairefontaine

À Chonas-l’Amballan, cette ancienne ferme dauphinoise est la dernière-née de Philippe Girardon, à deux pas de sa maison étoilée. Le Cottage abrite neuf chambres et deux suites au doux décor.

Tél. : 04 74 58 83 28 - domaine-de-clairefontaine.fr

Beau Rivage

Dans les années 50, la “mère” Castaing avait fait de Beau Rivage un haut lieu de la gastronomie. Un savoir-faire perpétué par le chef actuel pour cette adresse au bord de l’eau.

Tél. : 04 74 56 82 82 - hotel-beaurivage.com

Domaine de la Barbelière

Un hébergement atypique dans une tour avec vue panoramique.

Tarif : sur demande

1027, montée de la Barbelière, Les Côtes-d’Arey

Tél. : 06 19 38 05 38 - domaine-barbeliere.fr

Une yourte à flanc de colline

Une yourte à la déco épurée tout équipée avec mezzanine (4 à 6 couchages).

Tarif : 100 € par personne par nuit + 20 € par personne suppl.

669, route de Marmillon, Saint-Sorlin-de-Vienne

Tél. : 04 74 57 80 95

L’auberge du Père Darbel

Un grand restaurant avec vue panoramique offrant aussi cinq chambres d’hôtes et un gîte.

Tarif : à partir de 149 € pour 2 personnes par nuit

Col de Grenouze, Longes

Tél. : 04 74 87 80 14 - auperedarbel.com

© Intuitive Trace Mobilboard Condrieu

À l’assaut des vignes en Cyclodebout !

Non marcheurs ? Profitez aussi du grand air au cœur des vignes… en cyclodebout, un tricycle électrique tout-terrain, nouveau transport de mobilité douce ! Avec, pour les gourmands, la possibilité de réserver une dégustation ou un repas.

Cyclodebout en location libre pour des sorties en toute autonomie à partir de 12 ans

Tarif : à partir de 35 € par personne la demi-journée

Tél. : 06 45 82 35 45

gyropodescondrieu.fr/cyclodebout

Mais aussi

• Échappée à vélo à assistance électrique au cœur des vignobles de Condrieu

À partir de 75 € par personne la demi-journée avec location d’un VAE

Ouvert 7 jours sur 7 du 1er avril au 30 novembre à partir de 16 ans

Tél. : 07 57 58 97 48 - wineandride.com

• Balade à moto dans les vignobles… côté passager !

Tarifs : 198 € pour la journée, 120 € pour la demi-journée.

Équipement motard complet fourni (casque, gants, blouson de motard et sous-veste)

Tél. : 06 31 16 36 30 - motopro38.wixsite.com/tourisme