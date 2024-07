La toute nouvelle aire de jeux monumentale de Confluence a été inaugurée mercredi 3 juillet par la Ville et la Métropole de Lyon.

Près de 300 enfants et parents étaient présents ce mercredi pour découvrir le Caterpilou, cette nouvelle aire de jeux sortie de terre après un an de travaux. Située au 155 cours Charlemagne, elle s'intègre au futur espace boisé du Champ, à Confluence. Elle s'inscrit ainsi "dans notre volonté d’aménager une ville inclusive et à hauteur d’enfant", souligne le maire de Lyon Grégory Doucet.

Une structure de 40 mètres à 9 mètres du sol

Nommée Caterpilou, de l'anglais caterpilar (chenille), cette structure en forme de chenille géante peut accueillir 200 enfants à la fois. Son nom fait ainsi référence aux insectes qui jouent un rôle majeur dans la réintroduction de la nature en ville. Pour compléter le projet, des plantations viendront agrémenter l'aire de 600 mètres carrés en octobre.

Longue de 40 mètres, la structure imaginée par les architectes de l'agence Base se situe à 9 mètres du sol. Elle possède deux grands toboggans, un pont suspendu, des filets à grimper, des cordes, une tyrolienne et des hamacs. Des jeux aux sols ont également été installés pour les plus petits. Les Lyonnais pourront aussi profiter d'arches de brumisation situées à proximité les jours de fortes chaleurs. Une fontaine à boire et une autre pour mettre ses pieds aux frais seront bientôt disponibles sur la nouvelle allée Canopée.

