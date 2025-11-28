C'est un vendredi particulièrement nuageux qui attend toute la région lyonnaise à l'avant d'un front pouvant occasionner quelques faibles pluies en fin de journée.

L'ambiance sera à la grisaille ce vendredi 28 novembre à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Après une matinée brumeuse, les nuages seront présents en nombre à l'avant d'un front pouvant donner quelques faibles pluies par intermittence en soirée et dans la nuit suivante.

Côté températures, il fait 0 degré ce vendredi matin et le mercure atteindra les 6 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement plus baisse que les normales de saison.