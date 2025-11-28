Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un vendredi nuageux avec quelques averses à Lyon, seulement 6 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un vendredi particulièrement nuageux qui attend toute la région lyonnaise à l'avant d'un front pouvant occasionner quelques faibles pluies en fin de journée.

    L'ambiance sera à la grisaille ce vendredi 28 novembre à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Après une matinée brumeuse, les nuages seront présents en nombre à l'avant d'un front pouvant donner quelques faibles pluies par intermittence en soirée et dans la nuit suivante.

    Côté températures, il fait 0 degré ce vendredi matin et le mercure atteindra les 6 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement plus baisse que les normales de saison.

    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi

