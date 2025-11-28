La Saône à Lyon en vigilance crues

La Saône à Lyon a été placé en vigilance jaune crues par Météo France alors que la propagation de l'onde de crue se poursuit.

Après les pluies intenses du début de semaine dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé le département du Rhône en vigilance jaune crues ce vendredi 28 novembre. Une vigilance qui concerne la Saône à Lyon.

"La propagation de l'onde de crue générée, principalement sur le bassin du Doubs, provoque une hausse durable du niveau de la Saône à Lyon" explique ainsi Vigicrues. "Des débordements et dommages localisés sont observés sur ce tronçon à partir depuis mercredi" complète l'organisme de surveillance.

Toujours dans la région Aura, à noter que les trois départements alpins, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont une nouvelle fois en vigilance jaune avalanches.