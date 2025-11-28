Actualité
la saône en crue à lyon
La Saône en crue à Lyon le 2 avril. (Illustration NC)

La Saône à Lyon en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • La Saône à Lyon a été placé en vigilance jaune crues par Météo France alors que la propagation de l'onde de crue se poursuit.

    Après les pluies intenses du début de semaine dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé le département du Rhône en vigilance jaune crues ce vendredi 28 novembre. Une vigilance qui concerne la Saône à Lyon.

    "La propagation de l'onde de crue générée, principalement sur le bassin du Doubs, provoque une hausse durable du niveau de la Saône à Lyon" explique ainsi Vigicrues. "Des débordements et dommages localisés sont observés sur ce tronçon à partir depuis mercredi" complète l'organisme de surveillance.

    Toujours dans la région Aura, à noter que les trois départements alpins, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont une nouvelle fois en vigilance jaune avalanches.

    à lire également
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi 07:59
    Porté par Tolisso, l'OL s'offre un carton et la tête 07:47
    la saône en crue à lyon
    La Saône à Lyon en vigilance crues 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi nuageux avec quelques averses à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:14
    François Gaillard
    Chiffres du tourisme à Lyon : "c'est de l'enfumage" analyse François Gaillard 07:00
    d'heure en heure
    75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes ce dimanche 27/11/25
    tribunal judiciaire de lyon
    Lyon. Meurtre à la fourchette de barbecue à Perrache : le suspect a été écroué 27/11/25
    recherche médical
    Lyon : les HCL développent une IA pour mieux comprendre les troubles cognitifs liés au cancer 27/11/25
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Villefranche : titulaire d’un permis probatoire, il est contrôlé à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h 27/11/25
    Les expos à ne pas rater au mois de décembre à Lyon 27/11/25
    Exposition : faire pousser des œuvres comme on arroserait des plantes d’intérieur 27/11/25
    L'ancien gérant d'un bar lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent 27/11/25
    Grégory Douc et arbre ilan halimi
    Lyon : un arbre a été planté en hommage à Ilan Halimi 27/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut