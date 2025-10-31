Actualité

Noël 2025 : New York s’invite dans les vitrines du Printemps Lyon

  • par Romain Balme

    • Le magasin Printemps Lyon dévoile ses vitrines de Noël sur le thème de New York, avec chorale gospel, échassiers et performances artistiques.

    New York s'invite à Lyon. La ville américaine squattera les vitrines de noël du magasin Printemps Lyon, situé rue de la République (2ème arrondissement). Dès le 6 novembre prochain, les festivités de cette fin d'année prendront possession des lieux.

    Parmi les animations annoncées, une chorale gospel aux chants traditionnels, des échassiers, un crieur de rue à la New-Yorkaise, et enfin une performance artistique live avec l'artiste local NDRIX. A noter que ces festivités se poursuivront jusqu'au 4 janvier prochain.

    à lire également
    Pizza cosy
    Deux Rhôdaniens participeront aux Championnats de France de pizza amateur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Noël 2025 : New York s’invite dans les vitrines du Printemps Lyon 19:04
    Pizza cosy
    Deux Rhôdaniens participeront aux Championnats de France de pizza amateur 18:33
    zombies
    Sécurité routière : alerte aux "zombies phone" à Lyon 18:04
    Croissants
    Où trouver la meilleure baguette et le meilleur croissant du Rhône ? 17:33
    Près de Lyon : deux adolescentes percutées à la sortie d'une fête foraine 17:05
    d'heure en heure
    Lyon : 3 000 personnes réunies pour le premier événement de la Fiducial Asteria 16:35
    Pénélope Leprévost sur Flora de Mariposa
    Equita Lyon : le plus grand salon du cheval d'Europe en vidéo 16:30
    À pied ou à vélo, neuf parcours du Haut-Bugey sont labellisés Handi'Spot 16:00
    Richard Sève
    La Maison Sève remporte deux récompenses au salon du chocolat 15:23
    Easy Jet @Kenfilding
    EasyJet dessert cinq nouvelles destinations au départ de Lyon 15:09
    Le Département du Rhône lance plusieurs chantiers routiers du 3 au 9 novembre 15:01
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 31 octobre au 2 novembre 14:45
    Dermatose bovine : "Ce qui nous importe, c'est de rouvrir les marchés" 14:32
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut