Noël 2025 : New York s’invite dans les vitrines du Printemps Lyon

Le magasin Printemps Lyon dévoile ses vitrines de Noël sur le thème de New York, avec chorale gospel, échassiers et performances artistiques.

New York s'invite à Lyon. La ville américaine squattera les vitrines de noël du magasin Printemps Lyon, situé rue de la République (2ème arrondissement). Dès le 6 novembre prochain, les festivités de cette fin d'année prendront possession des lieux.

Parmi les animations annoncées, une chorale gospel aux chants traditionnels, des échassiers, un crieur de rue à la New-Yorkaise, et enfin une performance artistique live avec l'artiste local NDRIX. A noter que ces festivités se poursuivront jusqu'au 4 janvier prochain.