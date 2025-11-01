Actualité
Le Rhône et l'Isère en situation de vigilance météo

  • par LC

    • Samedi 1er novembre, vent et crues sont au programme dans six départements français, donc deux en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Si le temps s'annonce à Lyon, pour ce premier jour de novembre, doux (entre 15 et 20°C), sous un ciel plus ou moins nuageux, un vent de Sud sera soutenu (25 km/h de moyenne avec de possibles rafales autour de 60 km/h), avant l'arrivée de quelques pluies le soir.

    Attention, ce samedi, de 6h à 15h, le Rhône est placé en vigilance jaune pour crues, comme hier, mais aussi vent.

    Un autre département d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Isère, est placée en vigilance jaune pour le vent.

    Définition de la vigilance jaune

    Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet prévus; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.

    Nom des départements en vigilance jaune samedi 1er novembre :

    Rhône (69) Crues, Vent
    Côtes d'Armor (22) Vent, Orages
    Finistère (29) Vent, Orages
    Isère (38) Vent
    Manche (50) Vent, Orages
    Morbihan (56) Vent, Orages

