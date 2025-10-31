Actualité
Pénélope Leprévost sur Flora de Mariposa
@Equita PSV

Equita Lyon : le plus grand salon du cheval d'Europe en vidéo

  • par Loane Carpano

    • Du 29 octobre au 2 novembre, le rendez-vous phare du monde équestre "Equita Lyon" se tient à Eurexpo Lyon. Zoom sur l'événement en vidéo.

    Depuis trois jours, Eurexpo Lyon est rythmé par le bruit des sabots et des hennissements. A l'occasion du plus grand salon du cheval d'Europe, le parc d'exposition de Chassieu s'est transformé en une écurie éphémère le temps d'une semaine. Saut d'obstacle, dressage, western, attelage et animations sont proposés au public jusqu'au 2 novembre. Zoom vidéo sur l'événement.

    Lire aussi :

    à lire également
    Lyon : 3 000 personnes réunies pour le premier événement de la Fiducial Asteria

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : 3 000 personnes réunies pour le premier événement de la Fiducial Asteria 16:35
    Pénélope Leprévost sur Flora de Mariposa
    Equita Lyon : le plus grand salon du cheval d'Europe en vidéo 16:30
    À pied ou à vélo, neuf parcours du Haut-Bugey sont labellisés Handi'Spot 16:00
    Richard Sève
    La Maison Sève remporte deux récompenses au salon du chocolat 15:23
    Easy Jet @Kenfilding
    EasyJet dessert cinq nouvelles destinations au départ de Lyon 15:09
    d'heure en heure
    Le Département du Rhône lance plusieurs chantiers routiers du 3 au 9 novembre 15:01
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 31 octobre au 2 novembre 14:45
    Dermatose bovine : "Ce qui nous importe, c'est de rouvrir les marchés" 14:32
    Moral en berne chez les patrons de TPE : 88 % ne font pas confiance au gouvernement 14:10
    Haute-Savoie : un château sélectionné au Loto du patrimoine s'effondre 13:26
    Théâtre au Radiant-Bellevue : Iphigénie’s not dead ! 12:50
    Les expos à ne pas rater à Lyon 12:20
    Manque d'autorisation, gaz hilarant... un bar à chicha fermé d'urgence à Lyon 12:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut