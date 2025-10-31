Equita Lyon : le plus grand salon du cheval d'Europe en vidéo

Du 29 octobre au 2 novembre, le rendez-vous phare du monde équestre "Equita Lyon" se tient à Eurexpo Lyon. Zoom sur l'événement en vidéo.

Depuis trois jours, Eurexpo Lyon est rythmé par le bruit des sabots et des hennissements. A l'occasion du plus grand salon du cheval d'Europe, le parc d'exposition de Chassieu s'est transformé en une écurie éphémère le temps d'une semaine. Saut d'obstacle, dressage, western, attelage et animations sont proposés au public jusqu'au 2 novembre. Zoom vidéo sur l'événement.

