À Givors, une portion de la route de Rive de Gier fermée jusqu'à mi-novembre ?

Après les inondations du 17 octobre à Givors, les agents de la Métropole de Lyon sont toujours mobilisés. Une portion de la route de Rive de Gier, particulièrement touchée, a été mise en sécurité.

Suite aux intempéries et inondations qui ont touché la commune de Givors le 17 octobre dernier, le débordement du Godivert, affluent du Gier, a provoqué de nombreux dégâts, dont l’effondrement d’une partie de la route de Rive de Gier.

Réouverture partielle mi-novembre

Réseaux endommagés, mise à nu de câbles et d’un ouvrage hydraulique ou encore instabilité du terrain, face aux risques d’effondrement et d’éboulement de la chaussée, la Métropole de Lyon a procédé à la mise en sécurité de cette voie. Cette dernière a donc été barrée entre la rue des Rosiers, à l’ouest, et l’échangeur de l’autoroute, à l’est. "Il est donc formellement interdit d’emprunter cette portion de route, sauf riverains", indique ce jeudi 31 octobre, la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Des travaux conservatoires devaient démarrer la semaine prochaine, continue la collectivité, afin de permettre la réouverture partielle de la voie avec alternat par feux. Elle restera cependant interdite aux poids lourds. La réouverture partielle, dépendant d’intervention de concessionnaires, devrait être actée à la mi-novembre.

