Une semaine après les propos polémiques du maire du 4e arrondissement de Lyon, Rémi Zinck, sur la Vogue des Marrons, l'ancien candidat aux élections législatives Loic Terennes dénonce sa "vision étriquée".

"Arrêtons de gâcher la fête et faisons rêver Lyon". Dans son communiqué de presse publié mardi 19 octobre, Loic Terennes, candidat déçu des élections législatives 2024, n'a pas mâché ses mots à l'encontre du maire du 4e arrondissement de Lyon, Rémi Zinck. De dernier avait déclaré, dans une interview à Tribune de Lyon, que l'offre de la Vogue des Marrons n'était "pas satisfaisante pour une Mairie écologiste". Pour l'élu, les jeux d'argent, les stands de tir où les enfants de cinq ans peuvent tirer et les "gadgets fabriqués en Chine" n'ont plus leur place à la fête foraine.

Loic Terennes, également co-responsable du comité Renaissance Lyon 4e/1er, voit dans cette opinion "une vision" étriquée", qui "gâche la fête". Reprenant une formule du maire, il lance : "ça n'est pas parce qu'il est maire de cet arrondissement, que cela lui donne une espèce de droit à stigmatiser et à diviser".

Pour des Assises des arts forains

L'ancien candidat aux élections législatives appelle à l'inverse à faire "perdurer la Vogue des Marrons", sans nier la nécessité de faire évoluer l'évènement. Mais cela doit se faire, selon lui, avec tous les acteurs et en prenant en compte les enjeux climatiques, de salubrité et de sécurité. Il souhaite pour cela l'organisation des Assises des arts forains, afin de "préserver cette filière, ces traditions et ces moments de joie à la Croix-Rousse".