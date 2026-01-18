Encore 5 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Avalanches, pluies et inondations... La région Auvergne-Rhône-Alpes est encore fois concernée par plusieurs vigilances ce dimanche 18 janvier.

Les épisodes de vigilance météo se poursuivent en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme depuis le début de la semaine, les départements de la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère restent en alerte jaune pour les avalanches. Elle restera en vigueur au moins jusqu'à dimanche soir.

Jusqu'à 12h, l'Ardèche reste concernée par une vigilance jaune "pluie-inondation", ainsi que pour les crues, comme le département voisin de la Haute-Loire. Deux départements où Météo France recommande d'être attentif à la montée des eaux.