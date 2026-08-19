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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Un dernier pic de chaleur avant le retour à la normale, 36 degrés attendus à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Ce mercredi 19 août, il fera très chaud à Lyon. Le mercure devrait atteindre les 36 degrés au meilleur de la journée.

    Un dernier effort. La journée du mercredi 19 août risque d’atteindre un nouveau pic de chaleur important dans la capitale des Gaules. D’après Météo France, ce serait le dernier avant de retrouver de la fraîcheur en fin de semaine.

    Qui dit fortes chaleurs, dit soleil. Les nuages, présents ces deux derniers jours, vont s’absenter pour laisser place au ciel bleu.

    En ce qui concerne les températures. Ce matin, il fait 21 degrés dans les rues de Lyon. Le thermomètre atteindra les 36 degrés au plus fort de la journée. Soit 8 degrés au-dessus des normales de saison.

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