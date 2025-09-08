Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus

C'est une journée chaotique qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 8 septembre, avec des averses orageuses qui laisseront place à des nuages.

Au lendemain d'un dimanche chaud et ensoleillé, la pluie et les orages sont de retour à Lyon ce lundi 8 septembre 2025. Une météo chaotique pour débuter cette nouvelle semaine, avec des averses orageuses en début de journée qui laisseront place à une légère accalmie dans l'après midi avant une reprise de l'instabilité en soirée.

Côté températures, il fait déjà 18 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison avec un léger rafraichissement mardi à Lyon.