Pour la troisième année consécutive, la Ville de Lyon a mis à l’honneur ses agents de la police municipale, ce vendredi 18 avril.

"Ce moment est devenu un rendez-vous attendu et c'est heureux, car il est juste, nécessaire". Le maire de Lyon Gregory Doucet a ouvert, vendredi 18 avril, la cérémonie de mise à l’honneur de ses agents de la police municipale et des services de prévention et de sécurité civile par un discours solennel dans la cour haute de l'Hôtel de Ville. Une cérémonie qui, depuis 2023, est devenue une tradition.

Pour la troisième année consécutive donc, le maire écologiste a adressé ses remerciements aux différentes équipes de police municipale, dans un discours de vingt minutes. "Une ville plus sûre est une ville où la police est respectée, parce qu’elle est respectueuse, accessible, bien formée, bien équipée", prononce Gregory Doucet . À l’issue de son discours, l’édile lyonnais a décoré d’une médaille 13 agents municipaux pour des actes de bravoure réalisés au cours de l'année.

13 agents municipaux ont été récompensés par la Ville de Lyon, ce vendredi.

Beauvau de la sécurité civile, recrutement...

L’occasion également pour l’élu d’arpenter les réformes à venir au sein des polices municipales, en lien avec mise en place du Beauvau de la sécurité civile, relancé fin février par le ministère de l'Intérieur. Celle aussi de saluer le travail accompli depuis le début de la mandature écologiste et de vanter son action politique : "Nous avons fait un choix clair : ne pas opposer prévention et répression (...), ces deux dimensions sont nécessaires". Tout en mettant en avant son adjoint à la sécurité, Mohamed Chihi.

Les députés Sandrine Runel, Boris Tavernier et Anaïs Belouassa-Cherifi étaient présents aux côtés du maire.

Sans écarter non plus le sujet des effectifs municipaux, qui n’a pas été un long fleuve tranquille jusque-là. Car malgré environ 150 recrutements depuis le début du mandat (108 sur le précédent), la Ville pointe à 291 agents, comme indiqué ce vendredi, soit dix de plus qu'au 1er janvier dernier. En décembre 2024, le syndicat Force ouvrière, lui, contredisait les chiffres de la Ville et évoquait plutôt 250 agents. "Il reste à faire, car nous avons un objectif assumé : atteindre les 365 postes", rappelle Grégory Doucet. Et d'ajouter : "Mais nous n'avons jamais autant recruté et désormais, le solde est positif".

Effectifs réels et théoriques de police, la petite nuance passée sous silence

Pour Bernard Debeaux, secrétaire national adjoint à FO police municipale et secrétaire général FO de la ville de Lyon, la mairie écologiste de Lyon « se sert de la police municipale lyonnaise à des fins électorales ».



Ce chiffre de 365 policiers municipaux, comme objectif de la mairie, n'est pas au goût de Bertrand Debeaux. "L'effectif de 365 policiers municipaux affiché par la Viille, c'est le serpent de mer à Lyon, il revient systématiquement !" Sur le terrain alors; combien y a-t-il de policiers municipaux ? 291 dit le maire de Lyon. "Il y a des gens qui ne sont plus dans les effectifs ou qui n'ont pas vocation à être sur la voie publique. On est difficilement à 240, 230, ça fluctue."

Et de poursuivre : « on se sert donc de nous à des fins électorales. Il y a une campagne qui va commencer. Mais, dans les faits, on ne donne pas à la police municipale les moyens d'exprimer toutes les vertus qu'on vante par ailleurs. On dira qu'on a une très bonne police municipale, qu'on les considère beaucoup, qu'ils ils sont très forts... Sauf qu'en vrai, sur la fiche de paie les policiers municipaux, ils voient très bien qu'ils sont les dernières roues du carrosse du budget de la mairie."



Objectif: 365 policiers. Un chiffre que les élus ressortent depuis des années. Petit retour en arrière pour comprendre. En réalité, il’xait bien faire la différence entre policiers municipaux en exercice, c'est-à-dire opérationnels (les effectifs réels), et effectifs théoriques (budgétés). Les écarts peuvent être importants.

La cérémonie s'est finalement clôturée par La Marseillaise, avant que les représentants d'institutions et les élus ne se réunissent aux côtés des policiers municipaux pour clôturer cet instant en photos.

Les policiers municipaux de la Ville de Lyon devant l'Hôtel de Ville.

