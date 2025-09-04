Actualité
Eau de Montarcher
Eau de Montarcher Crédit : Vincent Chambon

Loire : l'eau de Montarcher lauréate d'un concours international en Chine

  • par Loane Carpano

    • En juin dernier, l'eau de Montarcher, une petite entreprise basée dans les Monts du Forez (Loire) a obtenu la médaille d'argent au concours de Guangshou en Chine.

    Issue des roches des Monts du Forez, la production naturelle Montarcher semble plaire à l'international. Après avoir obtenu la médaille de bronze au concours "Taste and design award 2024" en Espagne, la petite entreprise ligérienne a remporté la médaille d'argent du concours international de Guangshou en Chine au mois de juin dernier.

    Sélectionnée par la "Finewaters Society" pour participer au concours dans la catégorie des "eaux pétillantes très faiblement minéralisées avec adjonction de gaz carbonique", l'eau de Montarcher s'est ainsi distinguée parmi 150 eaux venues du monde entier. Une porte d'entrée à l'internationale pour la petite entreprise ligérienne relancée il y a seulement deux ans.

