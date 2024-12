Le million et demi de personnes âgées de 55 à 69 ans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes connaît bien une baisse de son niveau de vie une fois à la retraire, selon une étude de l'Insee.

Dans sa dernière étude, l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes s'intéresse aux seniors, âgés de 55 à 69 ans, et à leur niveau de vie. L'institut rappelle d'abord qu'avec 1,5 millions de seniors en AURA en 2021, cette tranche d'âges représente près de 20 % de la population régionale - 17,9 % précisément, contre 18,5 en France métropolitaine. L'étude révèle que le niveau de vie médian des seniors est plus élevé que l'ensemble de la population régionale.

Sur l'ensemble des 55-61 ans, le taux de pauvreté est de 11,1 %. Pour les 62-69 ans, il est de 10,2 %. En comparaison, le taux de pauvreté atteint 13,4 % pour l'ensemble de la population en Auvergne-Rhône-Alpes. De plus, les 55-69 ans de la Région ont l'un des taux d'emploi les plus élevés de France : 41 % en Région, 39 % en France métropolitaine.

Les 62-69 ans "en grande partie à la retraite"

Alors que le gouvernement de Michel Barnier pourrait être renversé ce mercredi après-midi par les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, en cas de vote d'une des motions de censure, la sous-indexation partielle des retraites évoquée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale tomberait à l'eau. Le flou persiste donc quant à la revalorisation annuelle des prestations.

L'Insee Auvergne-Rhône-Alpes précise d'ailleurs que les plus âgés des seniors, entre 62 et 69 ans, sont "en grande partie à la retraite", affirmant que le niveau de vie des retraités diminue légèrement. Celui-ci atteint 27 000 euros annuels pour les 55-61 ans et 25 000 euros pour les 62-69 ans, en 2021.

Le niveau de vie médian par département en AURA des seniors de 55 à 69 ans. (Source Insee)

