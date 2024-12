L'humoriste Laurent Gerra sera de passage à la Bourse du Travail à Lyon, en janvier 2026, pour présenter son nouveau spectacle.

L'imitateur et humoriste français, Laurent Gerra, se lance dans une nouvelle tournée de spectacles en France. Il est attendu à la Bourse du travail de Lyon les 7 et 8 janvier 2026 pour présenter son spectacle "Laurent Gerra se met à table". Il passera également au Zénith de Saint-Etienne le 26 novembre 2025.

Dans son nouveau spectacle, le célèbre humoriste, à écouter tous les matins sur RTL, se pose dans le cadre d'un restaurant et commente l'actualité, entre sketchs et musiques. "Il y en aura pour tous les goûts : politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans !" promet-il. La billetterie est déjà ouverte. Le prix des billets est compris entre 49 et 75 euros.

Affiche du spectacle.

