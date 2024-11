En Auvergne-Rhône-Alpes, quatre occupants d'un logement social sur dix sont pauvres

L'Insee révèle que près de quatre habitants sur dix de logement social en Auvergne-Rhône-Alpes vit sous le seuil de pauvreté.

Selon une étude publiée lundi 18 novembre par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en Auvergne-Rhône-Alpes, 38 % des habitants en logement social sur dix vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1 155 € par mois et par personne. C'est deux fois plus que dans le parc locatif privé.

Les familles monoparentales surreprésentées

"Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, cela concerne même la moitié d'entre eux", précise l'Insee qui indique que la région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions où les loyers hors charges sont les plus élevés, en raison de leur localisation dans les territoires les plus en tension notamment.

C'est logiquement dans le Rhône que le nombre de résidents en logement sociaux est le plus important avec 378 000 habitants, dont 39 % vivent sous le seuil de pauvreté. Mais c'est en Ardèche et dans l'Allier que le taux de pauvreté des locataires est le plus élevé. Selon l'Insee, les locataires du parc social en Auvergne-Rhône-Alpes sont en majorité des femmes seules (25 %) et des couples avec enfants (21 %).

Les familles monoparentales représentent par ailleurs près de 20 % des habitants de logements sociaux, soit le double de leur proportion dans le parc privé.