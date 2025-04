Hung Thai-Van est médecin ORL, chef du service d’audiologie et d’explorations otoneurologiques au CHU de Lyon, chercheur à l’Institut de l’audition et président de l’Association française des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie.

Lyon Capitale : Quel est l’impact du bruit sur la santé humaine ?

Hung Thai-Van : Quand on parle d’un trouble de l’audition, il peut s’agir d’une perte auditive, d’un acouphène – perception auditive fantôme – ou encore d’une hyperacousie, soit une sensibilité anormale au bruit. L’effet toxique du bruit pour les cellules qui captent et traitent les sons dans l’oreille peut être la conséquence soit d’un traumatisme sonore aigu – explosion accidentelle, coup de feu, alarme – soit d’expositions sonores répétées agissant par doses cumulées. Lorsqu’on écoute à 20 ans de la musique trop fort et de manière prolongée, les dommages sur l’oreille ne se voient pas tout de suite mais peuvent se traduire par une perte auditive jusqu’à quinze ans après. Or, en audition, ce qui est perdu l’est définitivement. Un autre dégât s’observe quand le traumatisme sonore affecte les fréquences sonores impliquées dans la parole : le patient aura du mal à distinguer les syllabes entre elles, avec tout ce que cela implique pour la communication. Enfin, chez l’adulte, le facteur de risque le plus important de déclin cognitif est la perte auditive non traitée, devant les maladies cardiovasculaires et neurologiques.

Concrètement, que se passe-t-il dans l’oreille lorsque le bruit est trop fort ?