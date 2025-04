Les rues les plus bruyantes de Lyon

Les tableaux donnent le classement des voies de transport terrestres bruyantes par rapport au bruit routier uniquement. Les voies classées peuvent l'être dans leur totalité ou par tronçon. Seule la mesure la plus élevée est conservée.

Selon la législation française et européenne, la limite sanitaire de l’exposition au bruit routier est à 68 décibels et 62 décibels la nuit. Dans ce schéma, 8,6 % de la population de la métropole de Lyon, soit 120 000 personnes, est considérée comme exposée à des volumes sonores dangereux. Pis, 250 établissements d’enseignement et 110 établissements de santé le sont aussi.

Bruit aérien : une exposition limitée dans la métropole de Lyon